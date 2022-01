Universitario de Deportes presentará a su nuevo plantel este sábado 8 de enero en el estadio Monumental, donde se llevará a cabo la ‘Noche Crema’ 2022. Aprovechando esta fecha tan importante para el hincha crema, Mauro Cantoro, exjugador merengue,se refirió a este gran evento y lo que significó el club para él.

"En cada inicio de año siempre se renuevan las esperanzas de los hinchas. Sobre todo en un club grande como es la U. El sábado en la Noche Crema, será un día muy importante para la gente", dijo el exjugador crema en una entrevista para GOLPERÚ.

"Desde que me fui del club, mi sueño siempre fue retirarme en la U. Tuve la posibilidad de jugar para Polonia, pero por motivos extra futbolísticos no se pudo. Uno puede pensar que su 'mancha negra' es no jugar un mundial, pero mi 'mancha negra' es no haberme retirado en la U", confesó el tricampeón nacional con Universitario.

Universitario de Deportes enfrentará este sábado 8 de enero a Millonarios (Colombia) en la 'Noche Crema' 2022, donde el club realizará la presentación oficial de su plantilla para afrontar la Conmebol Libertadores 2022 y tratar de disputar el título nacional en la nueva temporada de la Liga1.