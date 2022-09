El ex defensor de Universitario se refirió al clásico ante Alianza Lima que se disputará este domingo en el estadio Alejandro Villanueva.

Carlos Galván sobre Jefferson Farfán: "Para mí no juega. Hay presión porque solo ha hecho 15 minutos de fútbol"

Alianza Lima y Universitario de Deportes se verán las caras este domingo en Matute, en lo que será el segundo clásico de la temporada. Ambas escuadras vienen preparándose para conseguir los tres puntos, teniendo en cuenta que ambos tienen como objetivo ganar el Torneo Clausura de la Liga 1. En ese sentido, Carlos Galván, exjugador 'crema' conversó con Bolavip para darnos su opinión previa al clásico y aseguró que para él Jefferson Farfán no ingresará a la cancha.

"Para mí va a ser un partido duro, donde la responsabilidad la tiene Alianza por ser local. Entonces la presión la van a tener ellos; sin embargo, Universitario tiene que ya de una vez, con Compagnucci a la cabeza, dejar un once ya fijo, para afrontar el campeonato y tratar de llegar a un torneo internacional y se puede pelear el campeonato mejor aún. Sería un envión muy importante si es que la 'U' logra los tres puntos", dijo el 'Negro' Galván sobre el clásico del fútbol peruano.

Asimismo, el exdefensor 'merengue' aseguró que la 'U' ya no extraña a Alex Valera. "Con Succar en estos dos últimos partidos sinceramente ya no se le extraña a Valera. Está pasando por un buen momento, está en racha tras encontrarse con el gol, está lleno de confianza y hoy en día si el no sale del área le va a dar mucho trabajo a la defensa de Alianza. Esa es la realidad".

"Para mi Farfán no juega. Hay presión porque ha hecho 15 minutos de fútbol, pero eso va a ser una decisión capaz del entrenador o por presión de los dirigentes. Eso va a depender de como está el futbolista, y si es que ingresa dependerá del resultado, pero a mi punto de vista no creo que esté", aseguró Carlos Galván este sábado previo a que se confirme que la 'Foquita' sea incluido en la lista de concentrados del clásico.

Por otro lado, se animó a hablar sobre Piero Quispe, la 'joya' que tiene Universitario en su plantel. "Quispe es un jugador talentoso que tiene que seguir mejorando. Tiene que mejorar tanto cosas técnicas como tácticas. Tiene mucha proyección y obviamente le faltará más partidos en Primera Divisón para que en un futuro y ojalá que sea lo más pronto posible, pueda emigrar por el bien del club y deje un ingreso importante. Además, tener una experiencia en el extranjero le podría dar más adelante una oportunidad en la selección".

Sobre una posible inclusión del joven mediocampista del club de Ate en la Selección Peruana. "Eso dependerá del gusto de Juan Reynoso de lo que quiera ejecutar en su debut de la selección. Yo calculo que va a citar a toda la base y de ahí en adelante evaluará el rendimiento de acuerdo a la posición que vaya precisando de acuerdo al sistema que pueda aplicar en el equipo. Apresurarse a dar una opinión de quien podrá ser convocado, eso Juan lo decidirá, por eso está observando todos los partidos del campeonato local y basándose en ello realizará su convocatoria en este proceso nuevo", finalizó.

¿Cuándo es el clásico entre Alianza Lima vs. Universitario?

Una nueva edición del clásico del fútbol peruano se llevará a cabo en el Torneo Clausura. El partido entre Alianza Lima vs. Universitario se ha programado para el domingo 4 de setiembre, en el Alejandro Villanueva, a partir de las 3:30 p.m. (hora peruana). Cabe mencionar que a la fecha las entradas para el clásico se encuentran totalmente agotadas, por lo que Matute será una fiesta total.