Esta mañana se difundió un video de un programa de espectáculos donde se vio a Alexander Succar y Alfonso Barco, ambos jugadores de Universitario, saliendo de una 'fiesta'. Asimismo, el atacante portaba una botella de licor en la mano.

Las imágenes rápidamente se hicieron virales en redes sociales, algo que generó múltiples reacciones y comentarios por los hinchas, fanáticos y seguidores del fútbol peruano, pero sobretodo, del cuadro de Carlos Compagnucci.

En el transcurso de la tarde, gracias a la información del periodista Jhoseph Fajardo, se pudo conocer la postura del club Universitario de Deportes ante el actuar de dos de sus jugadores. Según su tuit, el equipo merengue no castigará a los implicados.

"En Universitario NO tomarán cartas en el asunto por lo sucedido con Alexander Succar y Alfonso Barco. Consideran que no es nada relevante para el club y que no hay nada que aclarar, porque es la vida privada de los jugadores. Tema cerrado", informó en su cuenta oficial el reportero de Latina.

De esta manera, se confirmó que el cuadro merengue no intervendrá en lo absoluto ni castigará disciplinariamente a los futbolistas. Por ende se prevee que ambos sean convocados para el duelo ante Alianza Atlético de la próxima semana.