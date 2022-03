Está llamado a ser el patrón de su zona para alejar los problemas en la zona donde transcurre el juego. Ángel Cayetano tendrá que jugar el mejor partido con camiseta de Universitario de Deportes, porque la Copa Libertadores lo requiere de esa manera. El refuerzo de Gregorio Pérez sabe lo que significará enfrentar al Barcelona 'ecuatoriano'.

La jornada de vuelta en el Estadio Nacional desde las (7:30 PM - HORA PERUANA) es considerado por el comando técnico del profesor Álvaro Gutiérrez, como bisagra para lo que significará la temporada completa. Así lo comparte también el plantel, donde está el uruguayo que estará mañana como titular ante el 'Ídolo del Astillero'.

Conversó el mediocampista con Radio Ovación, y se mostró confiado para este reto internacional: "En el partido en Ecuador replegamos mucho las líneas y eso les hizo sentirse más cómodos. Ahora tenemos que hacer nuestro juego, soltarnos más. Sabemos que no va a ser fácil, pero no es imposible. Sin duda es otro ritmo, Barcelona juega a un ritmo alto, pero en la cancha son 11 contra 11 y no solo es el juego, está también lo mental y nosotros tenemos muchas armas para lastimarlos y tenemos confianza de que así va a ser".

Así mismo, brindó la clave principal que hará él junto a sus compañeros desde el primer minuto en juego: "Tenemos que salir a buscar, a ganar, es lo único que tenemos que hacer desde el minuto 1, tener toda la fe que se va a dar. Encontrándonos con un gol en el primer tiempo ellos se van a poner nerviosos". Mañana saldrán con el cuchillo entre los dientes ante los más de 35 mil espectadores en el 'José Díaz'.

Finalmente, como mayor dentro del grupo no le huye al reto de ser un farol para los más jóvenes: "Tengo 31 años y todo el proceso que he pasado me ha servido para estar hoy, me siento bien, con una madurez justa para estar en un club como Universitario, que es un equipo muy grande". A ver de qué está hecho 'Caye'.