Universitario de Deportes viene desarrollando este sábado la tan esperada 'Noche Crema' 2022, donde presentará a su plantel oficial 2022, para luego enfrentar al Aucas de Ecuador. En este sentido, en el inicio del evento de presentación, el club crema mostró un emotivo video donde aparece Gregorio Pérez, despidiéndose del hincha de la 'U' tras no poder continuar en la dirección técnica por motivos de salud.

"Queridos amigos y amigas. Hinchas de la 'U' les agradezco todo el cariño y afecto que me brindaron desde el primer día que llegue acá a fines del 2019. En aquel momento se me cortó un sueño, por distintas razones no pude continuar. Luego nuevamente el destino quiso que regresará, para cumplir ese sueño, la estrella 27, pero tuve un percance en el camino y no puedo continuar. Eso no quiere decir que no reconozca el cariño, afecto y apoyo. Y yo desearles lo mejor. Apoyen a todos, la 'U' tiene que encontrar su camino y este es su año. A la distancia siempre voy a estar, latente en lo que pase en el club. Un abrazo grande y hasta siempre", fueron las sentidas palabras del estratega uruguayo.

Cabe resaltar que el último miércoles Universitario de Deportes sufrió una dura derrota en Estados Unidos a manos del Inter Miami en duelo amistoso internacional. Por esta razón, la ‘U’ debe dejar atrás ese amargo resultado y demostrar ante el Aucas, que el equipo ha corregido sus errores defensivos para arrancar con el pie derecho en la nueva temporada del fútbol peruano.

Universitario de Deportes debutará en la primera fecha de la temporada 2022 de la Liga 1 ante la Academia Cantolao el domingo 6 de febrero a las 3:30 p.m. Como se recuerda anteriormente tendría que haber debutado ante la Universidad César Vallejo, pero debido al fallo del TAS y la decisión de la FPF, el nuevo sorteo del fixture determinó que en la Fecha 1 enfrentará al 'Delfín' en condición de visitante.