Jean Ferrari, administrador temporal de Universitario de Deportes, confirmó en una reciente entrevista que tiene prácticamente todo acordado para el regreso de Cindy Novoa al plantel crema. Además, habló sobre su compromiso con el fútbol femenino e intentará hacer lo que este a su alcance para lograr la profesionalización de esta categoría.

“Ya estamos prácticamente contando con ella (Cindy Novoa), también ha sido importante la renovación con nuestra capitana Fabiola Herrera”, reveló el directivo merengue para Willax Deportes. Cabe resaltar que la ex atacante crema fue una de las piezas claves en el equipo dirigido por Juan Pablo Durand, para conseguir el título nacional del campeonato femenino 2019.

“Estamos apoyando en todo lo que se pueda, tratamos de generar ingresos, porque el fútbol femenino hoy no genera ingresos y tenemos que generarlos para hacerlo más competitivo y apuntar a la profesionalización, algo que no todos ven. Acá se cree que porque se transmite los partidos es profesional y no es así. El fútbol será profesional cuando existan contratos de por medio, pero esos contratos tienen que ir acorde con el rendimiento de las profesionales. Los estamos encaminando para que se pueda llegar a ello”, finalizó el administrador temporal merengue.

Cindy Novoa llegó a Alianza Lima a inicios del 2021 procedente de Universitario de Deportes, en lo que fue el ‘bombazo’ en el mercado de fichajes del fútbol femenino. Si bien la atacante nacional fue la artífice del título crema del 2019, desde su llegada al club íntimo no pudo destacar como se esperaba, por lo que la directiva blanquiazul decidió no renovarle el contrato