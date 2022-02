Germán Leguía, ex administrador de Universitario de Deportes se refirió a la derrota del equipo dirigido por Álvaro Gutiérrez a manos del Barcelona SC (Ecuador), pero no dio por pérdida la serie de Conmebol Libertadores. El también exjugador crema considera que los ecuatorianos no se mostraron bien en defensa, por lo que cree que la 'U' aún tiene opciones para revertir la serie.

"Yo conozco la realidad del fútbol peruano, todo el mundo esperaba una tanda, pero Barcelona tampoco es el equipo que yo he visto jugar hace tiempo. Su fútbol es tipo Bustos, correlones, marcadores todos. Hizo los cambios en el segundo tiempo y jugó mejor", dijo el exdirectivo crema en Radio Ovación.

"Al entrenador que tienen le gusta más los correlones que los que juegan porque el que entró en el segundo tiempo, Castillo, fue el que complicó a la 'U' en dos jugadas. Eso me preocupó que el segundo tiempo jugaron mejor que el primero", agregó Guermán Leguía.

Universitario de Deportes buscará remontar la serie el próximo miércoles, cuando sea local en el Estadio Nacional de Lima, duelo que está programado para las 7:30 p.m. (hora peruana) por la vuelta de la Fase 2 de la Conmebol Libertadores 2022. Por otro lado, la 'U' también tendrá actividad por el medio local, cuando enfrente este domingo a las 3:30 p.m. a César Vallejo en el Monumental.