Sport Boys clasificó en la última fecha de la Fase 2 a la Copa Sudamericana. Después de 20 años, los dirigidos por Ytalo Manzo volverán a un torneo internacional en el 2022. Pero no todo es alegría en los del puerto, puesto que una de sus estrellas podría dejar el cuadro ‘rosado’ y posiblemente se mudaría a tienda ‘crema’.

Por el momento no hay nada asegurado, pero los hinchas ‘merengues’ se niegan a que Joao Villamarín llegue a Ate, ya que dicen el jugador es hincha de Alianza Lima. Los usuarios en Twitter pusieron lo siguiente: “Ojalá que no”, “No tiene el perfil U”, “Qué mala noticia, ese pata no es para la U, es cagonaso”, agregaron los internautas con insultos hacia el futbolista.

En Universitario de Deportes están buscando reforzar el equipo para la siguiente temporada, ya que no solo se viene la Liga 1, sino que también la Copa Libertadores, torneo donde Gregorio Pérez no solo quiere participar, también quiere tener un papel protagonista con los ‘cremas’ en el 2022, por ese motivo estaría buscando armar un gran plantel.

De momento en tienda ‘crema’ se han tomado unas merecidas vacaciones hasta el 6 de diciembre que regresarán para retomar los trabajos en la pretemporada con vista para comenzar el torneo local y luego la Copa Libertadores. Hasta ese entonces ya se sabrá si lo de Joao Villamarín es una realidad o simplemente quedó en un rumor.