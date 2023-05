Universitario de Deportes está pensando en lo que será su partido por Copa Sudamericana esta semana, ahí podrán competir de manera internacional, y mostrar que no son producto de la casualidad. Los cremas andan mentalizados en ese sentido.

Pero como para liberar un poco las tensiones comunes en estos retos, de forma lúdica y graciosa, se vio cómo han vivido los últimos días en los entrenamientos. Donde el principal castigado, por así decirlo, fue el jugador más importante en ataque, Alex Valera.

Luis Urruti, compañero en ataque, fue claro con el supuesto ajusticiamiento que se le hizo a Metralleta. El Tito, entre broma y broma, contestó a la pregunta por la repercusión que hubo en el plantel, sobre la expulsión del delantero de la Selección Peruana.

El uruguayo fue bastante claro, y no amagó la pregunta como suele realizarlo en cancha. Acá fue frontal, de forma sonriente se jugó por contar algo de la interna. Repetimos, no es nada malo, ni termina siendo un tema polémico, para que no se enojen en tienda crema.

Para el ex Peñarol, fue sencillo, contó el apanado del cual fue protagonista Alex Valera después de ser expulsado ante Deportivo Municipal y Sport Boys: "Valera si se comió una 'pasarela' por hacerse expulsar. Lo tendrá que corregir, eso se va aprendiendo en el fútbol". En la "U" reina la amistad.