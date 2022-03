Luis Urruti tuvo un buen arranque de temporada con Universitario de Deportes al registrar cinco asistencias en la nueva temporada de la Liga 1. Sin embargo, sufrió una rotura de ligamentos cruzados y meniscos en la rodilla izquierda en el duelo ante Deportivo Municipal por la Fecha 5 del Torneo Apertura, por lo que el jugador viajó hasta Uruguay para ser intervenido quirúrgicamente.

“Ya me dieron el alta, agradecido a los directivos de Universitario, a Jean Ferrari por dejarme venir acá (Uruguay) con el médico que yo quería, que yo ya lo conocía. Agradecerle a ellos, a mis compañeros y a mi familia. Contento por salir de esto y ahora pensar en la recuperación y volver más fuerte que nunca”, dijo el jugador crema en Willax Deportes.

“También agradecido a la hinchada que no me dejan de escribir y darme su apoyo, estoy sorprendido por el cariño que me han brindado todo este tiempo y espero devolvérselo cuando vuelva y lograr la tan ansiada 27″, prometió el jugador uruguayo a los hinchas merengues.

Luis Urruti fue intervenido con éxito en Uruguay, por lo que desde mañana empieza su proceso de recuperación, la cual se estima que sería entre seis u ocho meses en los que estaría alejado de las canchas. Felizmente Universitario de Deportes, reaccionó a tiempo antes que cierre el mercado de pases y fichó a Andy Polo y Rodrigo Vilca, jugadores peruanos que llegan a aportar su experiencia de jugar en el extranjero.