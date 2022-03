El último fin de semana, Universitario de Deportes no solo perdió el 'Clásico Moderno' ante Deportivo Municipal (2-1), sino también perdió a uno de sus mejores jugadores que en lo que va de la temporada. Luis Urruti, quien será baja por lo menos seis meses debido a una rotura de ligamentos en la rodilla. Por esta razón, el futbolista de la 'U' partió con destino a Uruguay para ser operado de la rodilla e iniciar su proceso de recuperación.

"Me voy a Uruguay a operar con el médico que quiero. Vendré a hacer la recuperación acá para estar pronto y cuando me toque", declaró para América Deportes en el aeropuerto Jorge Chávez.

"Más con el rendimiento que estaba teniendo. Estaba feliz, contento por cómo venía. Pero, lamentablemente, nos tocan estas cosas. No las elegimos. Me tocó y no queda otra que levanta cabeza y seguir adelante. Que los hinchas confíen en nosotros, equipo hay. Lo que queremos lograr es la tan deseada 27. Que me esperen para las finales que voy a llegar", agregó el jugador de Universitario.

Luego de la derrota de 2-1 ante Deportivo Municipal en su visita al Estadio Iván Elías Moreno, Universitario de Deportes se quedó en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 9 unidades y este sábado buscará volver al triunfo, cuando reciba a Cienciano del Cusco desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Monumental. La novedad para este duelo es el posible debut de Rodrigo Vilca con la camiseta merengue.