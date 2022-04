"Me preguntaron por Piero Quispe y lo he recomendado a equipos de Francia y Suiza"

Piero Quispe apareció como una luz la temporada pasada, y en el 2022 parecer ser tener muchas más soluciones que problemas. El volante de Universitario de Deportes en corto tiempo está demostrando que es un producto para destacar en cada cotejo culminado. Siempre intenta jugar para adelante, y si le toca ir al piso, lo hace sin ningún problema.

El canterano de la academia de don Héctor Chumpitaz hace poco firmó su renovación con el cuadro 'crema' porque es parte fundamental dentro del proyecto deportivo. En la última goleada ante Alianza Lima, el único que se salvó de las críticas fue él por lo ya mencionado. Y eso lo distinguen hasta algunas personalidades extranjeras.

Dentro de la última emisión del programa deportivo 'PBO Campeonísimo', conversaron con el representante de Álvaro Gutiérrez; Santiago Castro. Ahí el distinguido hombre de fútbol destacó el buen momento de Piero Quispe, quien ha sido centro de algunas conversaciones con otros ejecutivos del deporte rey mencionó.

"Piero Quispe es el mejor jugador peruano joven que he visto en el medio local. Me han preguntado por él, y ya lo he recomendado a equipos de Francia y Suiza", comentó como gran novedad. Si su rendimiento sigue siendo en alza y sostenido, seguramente aparecerán mayores oportunidades de exportación para el nobel deportista.