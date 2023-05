Universitario de Deportes esta noche contra Independiente Santa Fe debe demostrar para qué están en el torneo conocido como Copa Sudamericana. El equipo de Jorge Fossati, enfrentará al rival más duro de todos, sin duda alguna. Por jerarquía, historia, y peso de plantel.

Van a chocar contra un grande del fútbol colombiano, situación que no pasa todos los días. Por ello, la concentración debe ser máxima, en búsqueda de un gran resultado, el cual los acomode en esta fase de grupos. Es un partido que define el futuro de ambos.

El cuadro merengue solamente cuenta con un par de bajas confirmadas de cara a este buen partido, y Jorge Fossati tendrá la chance de asumir riesgos en esta confrontación. Desde las (9:00 PM - HORA PERUANA) en un Estadio Monumental solo se le pide entrega desde el comienzo.

Ahora, para analizar un poco más todo lo correspondiente a la actualidad de la "U". Es bueno saber cómo le fue al equipo más campeón del fútbol peruano contra rivales de la nacionalidad de hoy: "UNIVERSITARIO registra 26 cotejos ante clubes COLOMBIANOS en Copas Internacionales, sumando 15 derrotas, 8 empates y solo 3 victorias, recibiendo 35 goles y anotando 19".

Este detalle llega gracias a Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos), quien en su cuenta de Twitter, no entrega toda esta estadística. La cual enriquece el comentario antes de que ruede el balón en el coloso de Ate Vitarte: "TRIUNFOS: 2-1: I. Medellín (Libertadores 1994). 2-0: Tolima (Conmebol 1997). 2-1: At. Nacional (Merconorte 2001)".