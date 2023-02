Ya han pasado tres días desde el clásico del fútbol peruano, cotejo que Alianza Lima venció 2-1 a Universitario de Deportes en el estadio Monumental, y las repercusiones del enfrentamiento siguen dando que hablar. Jugando por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1, ahora fue el exjugador 'Puchungo' Yáñez el que salió a cuestionar al plantel crema.

Recordando una jugada puntual del clásico del fútbol peruano. 'Puchungo' Yáñez, que defendió los colores de Universitario de Deportes durante su carrera como profesional, cuestionó la pasividad con la que los jugadores merengues reaccionaron luego de la falta de Carlos Zambrano sobre Piero Quispe.

Hablando en su programa Campeonísimo de PBO Radio, el exfutbolista 'Puchungo' Yáñez no podía creer la falta de personalidad del plantel de Universitario de Deportes y recordó una cirunstancia que él vivió y cómo reaccionaron aquella vez sus compañeros.

"Yo cuando tenía 16 años me dijeron que ya eres profesional y no te van a tratar como niñito, pero había gente que me defendía. Me metieron una patada de chico, un jugador se paró en mi pierna y se le fueron encima todos, desde Samuel Eugenio, que saltó cómo un resorte, se lo querían comer", comentó 'Puchungo' Yáñez en el programa Campeonísimo.

Siguiendo con su alocución sobre el clásico del fútbol peruano, el exfutbolista entró de lleno a la jugada en la que el defensor de Alianza Lima Carlos Zambrano comete una infracción contra el mediocampista de Universitario de Deportes Piero Quispe.

"Ahora vi que Zambrano le pegó al más chico, al mejor de la 'U', y salió caminando del campo, faltó que le abrazaran y le agradezcan por jugar en el Monumental. Me quedé sorprendido con eso", terminó 'Puchungo' Yáñez en la declaración que brindó en Campeonísimo de PBO Radio.

Lo cierto es que luego de la acción, el volante Rodrigo Ureña pasa por el lado de Carlos Zambrano, pero no le dice nada y luego Nelson Cabanillas intenta increparlo, pero Carlos Zambrano responde a la queja terminando con toda voluntad del lateral de Universitario de Deportes.