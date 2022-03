Rodrigo Vilca sobre órdenes de Álvaro Gutiérrez: "Me pidió que me quede atrás"

Su debut no fue el mejor, se le vio bastante lejano del rendimiento que muchos esperaban. Rodrigo Vilca cuando ingresó al campo del 'Estadio Monumental', para jugar su primer partido con Universitario de Deportes. Todos aplaudieron en las graderías, esperando lo mejor del ex Newcastle de Inglaterra.

Casi todos los balones que tocó fueron para atrás, casi nunca encaró, y la única pelota que le dejó Piero Quispe para definir la botó fuera de la cancha. Esa hubiese sido la jugada, que cambiaba su presente y futuro. Pero lastimosamente, no fue para él, y de ahí en adelante todo fue más tenebroso, redondeando una presentación gris.

Ante las cámaras de GOLPERU, Rodrigo Vilca contó por qué jugó como lo hizo: "El técnico me pidió que no salga mucho, que me quede atrás. Todos saben que mi puesto es de 10, pero no tenía mucho ángulo al arco, que me gusta a mí para enganchar y pegar, pero también es una posición que la puede hacer".

Junto a su declaración que deja cosas para analizar, explicó que pronto verán su mejor versión porque es lo necesario ante estos resultados adversos: "Faltó hacer goles, hemos corrido fuerte, pero así son los partidos. En Inglaterra fue bueno, es otro trabajo, vengo muy mentalizado y muy maduro".