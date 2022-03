El flamante fichaje del equipo crema dio sus impresiones sobre su debut y el partido donde la 'U' no consiguió el triunfo.

Universitario de Deportes no pudo conseguir el triunfo ante Cienciano del Cusco y empató 1-1 en el Estadio Monumental ante Cienciano, por la Fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1. El club de Ate sumó su segundo encuentro sin ganar y los jugadores no quedaron conformes con el resultado, pues creen que la 'U' mereció más. En ese sentido, Rodrigo Vilca, habló sobre su debut y sus impresiones tras la igualdad ante el cuadro imperial.

“Tengo un sabor amargo, porque todos quieren una victoria y yo también buscaba el triunfo. Estoy amargo, necesitábamos ganar, pero hay que seguir trabajando para conseguirlo y darle lo que se merece al público que nos viene a alentar siempre”, dijo el ex Newcastle Sub-23 sobre el partido.

“Faltó hacer goles, con eso se gana. Hemos trabajado bien, corrimos fuerte, aunque los resultados son así, así son los partidos. Me sentí bien jugando por izquierda. Mi posición es de ‘10′, como todos saben, porque me da opción de encarar al arco, enganchar y pegar. Esta también es una posición que puedo hacer bien. Creo que de ‘10′ es como me gusta a mí”, agregó Rodrigo Vilca sobre su debut y lo que el equipo mereció en este duelo.

Con este empate, Universitario de Deportes llegó a los 10 puntos y es cuarto en el Torneo Apertura, mientras la escuadra de Cienciano se quedó en la quinta posición con 9 unidades. En la próxima fecha el conjunto merengue visitará a Binacional en Juliaca, desde las 3:30 p.m. (hora peruana) del día domingo 20 de marzo, por la fecha 7 de la Liga 1.