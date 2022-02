Ya es oficial. Después de cerrar una gran recta final del 2021, Universitario de Deportes proyectaba ambiciosos objetivos para el 2022 y la base estaba en Gregorio Pérez, el entrenador que le cambió la cara al conjunto crema, que lo clasificó a la Conmebol Libertadores y que pronosticaba pelear títulos. Hoy, oficialmente, ha sido reemplazado de cara al nuevo torneo.

A mediados de enero, el director técnico debió ser hospitalizado por un dolor precordial por el que debió ser monitoreado constantemente por médicos especializados en cardiología. "Estuve infartado dos días y medio, cuando llegué a emergencias los médicos no lo podían creer. Yo quería llamar a mi familia y el médico me dijo que tenía que ir al quirófano, no entendía nada. Zafé", contó dos semanas después.

Aunque la mejor noticia es que ya Gregorio Pérez se encuentra fuera de peligro y con buen estado de salud, la mala es su salida de Universitario en vistas de preversar su bienestar. El conjunto crema debió ponerse rápidamente en busca de un reemplazo para él y hoy, por ahora, parece haber concluido uno de los capítulos de esa novela.

"Desde hoy, el profesor Manuel Barreto, quien se desempeña como jefe de la Unidad Técnica de Menores, asumirá de manera interina en los entrenamientos del primer equipo del Club Universitario de Deportes con miras a la primera fecha de la Liga 1", comunicó a tráves de sus redes sociales el club este jueves temprano.

Por otra parte, Universitario informó: "El club comunica que se ha llegado a un acuerdo mutuo y cordial con el asistente técnico, Edgardo Adinolfi y el preparador físico, Daniel Curbelo, para dar por concluido el contrato que ambos tenían con nuestra institución".

¿Cuándo debuta Universitario por la Liga 1 2022?

En el Estadio Miguel Grau del Callao, Universitario de Deportes visitará a Cantolao el domingo 6 de febrero por la primera jornada de la Liga 1 2022.