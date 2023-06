Completamente enojado por la caída de Universitario ante Santa Fe por la Sudamericana, Jorge Fossati hizo su descargo en conferencia de prensa.

Hablando sobre las varias polémicas que sucedieron durante el partido, el técnico de Universitario se puso enérgico sobre la roja a Cabanillas.

Expresándose completamente a libertad en conferencia, Fossati golpeó con todo al árbitro, los encargados y cerró diciendo que para él no era roja.

“Sobrepasa la pelota a Nelson Cabanillas, él gira y ahí levanta la pierna. Fingió muy bien el jugador de Santa Fe, a quien no le reprocho nada, pero no entiendo para nada qué parte del reglamento me perdí”, comenzó en sus declaraciones Fossati.

DESCONTROL DE FOSSATI

Siguiendo igual de enérgico, pero calmado, el técnico de Universitario recalcó que para él la jugada era, a lo mucho, peligrosa y merecía una amarilla.

“Iban 12 minutos y fue la primera falta que hacía Cabanillas. Como jugada peligrosa pudo haberle sacado amarilla. Para mí no era más que eso”, cerró Jorge Fossati en su intervención.