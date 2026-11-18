Universitario tiene cuatro bajas confirmadas, para el partido contra Sport Huancayo. De visita, no contará Fabián Bustos con estos jugadores.

Universitario de Deportes afrontará un duro reto en la altura con el plantel diezmado para el cierre del Torneo Clausura 2026. El comando técnico crema definió que Jorge Murrugarra, Horacio Calcaterra, Lisandro Alzugaray y Gianluca Lapadula no formen parte de la delegación que viajará para enfrentar a Sport Huancayo.

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La medida responde a una combinación de sanciones disciplinarias y una estricta política de prevención médica. Con la mira puesta en la definición por el título nacional de la Liga 1, el cuerpo técnico prioriza tener a sus principales figuras al cien por ciento para los playoffs.

Horacio Calcaterra no entrena con normalidad debido al fuerte golpe que sufrió en el tobillo derecho durante el último partido.

➡️El volante viene siendo evaluado para determinar su evolución, pero, por ahora, parece complicado que pueda llegar al encuentro ante Sport Huancayo.… pic.twitter.com/B7SeiG6QDO — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) November 18, 2026

Los motivos detrás de las ausencias en Universitario

El único futbolista descartado por reglamento es el volante Jorge Murrugarra, quien deberá cumplir una fecha de suspensión tras haber llegado al límite de tarjetas amarillas acumuladas en el certamen local.

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En el caso de Horacio Calcaterra, su ausencia obedece a un fuerte golpe en el tobillo derecho sufrido en la última presentación del equipo. Según informó el periodista Gustavo Peralta en Linkeados, el mediocampista no ha podido entrenar a la par de sus compañeros y su presencia en la “Incontrastable” quedó prácticamente descartada a la espera de la práctica de fútbol de este jueves.

Por su parte, tanto Lisandro Alzugaray como Gianluca Lapadula serán resguardados por precaución para evitar recaídas musculares en la geografía huancaína. Mientras el atacante argentino recién termina de superar una molestia física, el delantero ítalo-peruano viene recuperándose de una distensión en el muslo derecho sufrida durante la última fecha FIFA con la selección peruana.

El plan de Universitario pensando en las semifinales

La decisión de no arriesgar a los futbolistas tocados responde directamente al calendario apretado que se avecina en el fútbol peruano. Todos los jugadores ausentes por temas físicos estarían disponibles para disputar una hipotética semifinal, instancia clave en la lucha por el campeonato.

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Horacio Calcaterra es el último jugador baja confirmado. (Foto: X).

El partido ante el “Rojo Matador”, correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura, se jugará este domingo 22 de noviembre a las 3:00 p. m. en el Estadio IPD de Huancayo.

Universitario llega a este compromiso con la obligación de sumar de a tres para mantener intactas sus chances de ganar el Clausura de forma directa o, en su defecto, asegurar la mejor ubicación posible en la tabla acumulada de cara a las fases eliminatorias.

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