El partido frente a Sport Huancayo será clave en Universitario. Por ende, ante la lesión de Lisandro Alzugaray, tomaron una decisión fuerte.

El cuerpo técnico de Universitario de Deportes optó por no arriesgar a Lisandro Alzugaray y descartarlo de la lista de viajeros para el cierre del Torneo Clausura. Esta medida preventiva busca proteger la integridad física del atacante argentino en la antesala de la definición del campeonato.

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Según informó el periodista Gustavo Peralta en el programa Linkeados, el delantero quedó completamente descartado para enfrentar a Sport Huancayo. La decisión responde a la necesidad de evitar que el jugador sufra una recaída en un escenario de alta exigencia física como la altura.

Lisandro Alzugaray fichado esta temporada en Universitario. (Foto: X).

El calendario al que apunta Lisandro Alzugaray

Con esta determinación, el área médica y el comando técnico merengue enfocarán toda la rehabilitación de Alzugaray en las instancias decisivas de la Liga 1 2026. El calendario oficial establece dos posibles escenarios para el retorno del atacante argentino a las canchas:

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Si Universitario juega semifinales (playoffs): Los partidos de ida y vuelta se disputarán el domingo 29 de noviembre y el viernes 4 de diciembre. En caso de avanzar, las finales nacionales se jugarán el martes 8 y domingo 13 de diciembre.

Si Universitario gana el Torneo Clausura: Clasificará directamente a la definición por el título nacional ante Alianza Lima, cuyas finales se disputarán el domingo 29 de noviembre y el domingo 6 de diciembre.

En la interna del club consideran que el desequilibrio y la jerarquía del atacante serán determinantes en estos cruces de eliminación directa. Por este motivo, la institución priorizó su recuperación total por encima de su participación en el último encuentro de la fase regular.

Mientras el plantel principal viaja hacia la ciudad incontrastable, el futbolista argentino permanecerá en Lima cumpliendo con trabajos diferenciados y sesiones de fisioterapia. El objetivo del cuerpo médico es darle el alta definitiva recién cuando no exista ningún margen de riesgo muscular o físico.

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¿GUARDAN A ALZUGARAY? 🤔👀 @Gustavo_p4 informó en #ModoFútbol cuáles son las bajas de Universitario de Deportes para el duelo ante Sport Huancayo por la última jornada de la Liga 1.#Linkeados #Universitario #Alzugaray #ContenidoPatrocinado pic.twitter.com/ZyAxF5CrIy — Linkeados (@Linkeados_) November 17, 2026

Fecha, hora y escenario del duelo ante Sport Huancayo

El trascendental compromiso entre Sport Huancayo y Universitario se disputará este domingo 22 de noviembre a las 3:00 p. m. (hora peruana) en el Estadio IPD Huancayo. Este enfrentamiento corresponde a la fecha 17, jornada que marca el cierre oficial del Torneo Clausura.

El conjunto crema saltará al terreno de juego con la obligación de ganar en condición de visitante y esperar otros resultados para tentar el título del Clausura. Ante la ausencia de Alzugaray, el entrenador deberá reconfigurar su frente de ataque con las variantes disponibles en la plantilla.

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De esta manera, Universitario apuesta por una estrategia conservadora con una de sus figuras ofensivas para asegurar su presencia en la recta final por el título nacional. La evolución del delantero durante los próximos días será clave para confirmar su retorno en el inicio de los playoffs o finales.

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