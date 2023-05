Universitario de Deportes visitará este domingo 28 de mayo a UTC en el estadio Héroes de San Ramón por la fecha 17 del Torneo Apertura, el partido iniciará a las 15:30 hrs. (hora peruana).

A los cremas no le sirve otro resultado que no sea salir victoriosos en Cajamarca, si es que quiere seguir soñando con lograr la fase 1 del campeonato peruano. No obstante, no la tendrá nada fácil, ya que esta sede ha sido una plaza muy difícil para ellos, desde hace 10 años que los visitantes ascendieron.

Es que, desde el retorno del Gavilán del norte a la primera división en el 2013, se han enfrentado con los merengues en su ciudad en 13 ocasiones, en las cuales han ganado más de la mitad de los cotejos (7), han empatado cinco veces y perdieron solo una vez.

El último triunfo del cuadro de Jorge Fossati fue en el 2013 por la etapa de las Liguillas del Campeonato Descentralizado, el 15 de septiembre, cuando con goles de Raúl Ruidíaz derrotaron a los cajamarquinos por 2-1.

Cabe recordar, que en el historial reciente de choques entre estos clubes, tres de los últimos cinco partidos han terminado en empates. Aquí un repaso de ellos:

UTC 1-1 Universitario | 28/10/2022 | Torneo Clausura

UTC 1-1 Universitario | 17/11/2019 | Torneo Clausura

UTC 1-1 Universitario | 26/05/2018 | Torneo Apertura

UTC 1-0 Universitario | 06/08/2017 | Torneo Apertura

UTC 2-1 Universitario | 19/02/2017 | Torneo de Verano