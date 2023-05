Williams Riveros no piensa en Alianza Lima y se enfoca más en Universitario de Deportes

Universitario de Deportes se encuentra en el segundo lugar de la Tabla de posiciones de la Liga 1 con 28 puntos, detrás del cuadro de Alianza Lima, que es el líder con 32 unidades.

A pesar de que los merengues cuentan con pocas probabilidades de lograr el título del Torneo Apertura, aun así sueñan con conseguirlo Y eso lo tiene bien claro, el defensor Williams Riveros, que de poco a poco se ganó la hinchada y habló de lo que piensa sobre los Blanquiazules.

“No pienso mucho en Alianza, más estoy enfocado en la ‘U’, pero sí queda la espinita del clásico. En el fútbol hay revanchas. En algún momento nos volveremos a encontrar”, comentó en una entrevista para diario Depor.

También, el popular Jerarquía mencionó el deseo que tiene de formar parte de la temporada del Centenario de los cremas para este 2024 y aseguró que dará lo mejor de él para que la directiva se acerque para pedir su renovación.

“Sí, obviamente es un club gigante. Me siento parte del club. Daré lo mejor de mí para que la directiva se acerque y hablemos”, expresó.

Además, el zaguero se animó a dar el nombre de sus compañeros, que tiene mucha proyección en el equipo de Jorge Fossati.

“Yo veo al grupo con una ambición terrible. Después, en lo personal, los que tienen mucho para recorrer son Piero Quispe, Nelson Cabanillas y José Rivera. Tienen hambre de gloria. Hay varios jóvenes que tienen una proyección terrible”, acotó.

Por último, Riveros destacó a los estudiantiles como la institución deportiva más grande que ha tenido, a pesar de haber jugador por Cerro Porteño y Barcelona de Guayaquil.

“Yo jugué en Cerro Porteño y Barcelona, dos clubes grandes de Sudamérica, pero acá es donde más he sentido el apoyo de la gente. No es por vender humo, pero soy sincero. En el club donde más gente he tenido a favor es en Universitario”, expresó.