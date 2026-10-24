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Premier League

Alineaciones de Aston Villa y Man City por la Premier League: formaciones probables

Aston Villa y Man City se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Villa Park por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Aston Villa vs. Man City, Premier League
Aston Villa vs. Man City, Premier League

Aston Villa recibe a Man City este sábado 24 de octubre desde las 05:30 de México, 08:30 de Argentina, 13:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Villa Park. Aston Villa viene de ganarle 1-0 a Newcastle y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Man City viene de ganarle 3-2 a Ipswich Town y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Aston Villa y Man City

Aston Villa (4-2-3-1): Zion Suzuki, Matty Cash, Victor Nilsson Lindeloef, Tyrone Mings, Ian Maatsen, Boubacar Kamara, Johan Manzambi, João Gomes, John McGinn, Nicolas Jackson, Emiliano Buendía. DT: Unai Emery.

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Man City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol, Elliot Anderson, Enzo Fernández, Ayyoub Bouaddi, Iliman Ndiaye, Erling Haaland, Jérémy Doku. DT: Enzo Maresca.

Bajas y ausentes de Aston Villa y Man City

Aston Villa:

  • Matteo Ruggeri (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de diciembre de 2026)
  • Modou Kéba Cissé (golpe)
  • George Hemmings (golpe)
  • Aaron Wan-Bissaka (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Amadou Onana (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de abril de 2027)

Man City:

  • Sin bajas por lesión o suspensión.

La previa de Aston Villa y Man City: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 24 de octubre
  • Hora: 05:30 de México, 08:30 de Argentina, 13:30 de España
  • Estadio: Villa Park
  • Historial: 168 cruces — Aston Villa ganó 53, Man City ganó 75 y empataron 40
  • Último antecedente: 24/05/2026: Man City 1-2 Aston Villa
  • Próximo partido de Aston Villa: vs. Fulham, sábado 31 de octubre
  • Próximo partido de Man City: vs. Brighton, sábado 31 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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