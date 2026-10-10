Alineaciones de Crystal Palace y Nottingham Forest por la Premier League: formaciones probables

Se viene Crystal Palace vs. Nottingham Forest este domingo 11 de octubre en el Selhurst Park desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España por la Premier League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Crystal Palace y Nottingham Forest
Crystal Palace:
- Jean-Philippe Mateta (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Takehiro Tomiyasu (lesión en el gemelo)
- Chadi Riad (lesión de rodilla; vuelve a fines de junio de 2027)
- Axel Disasi (expulsión; vuelve en 2 fechas)
Nottingham Forest:
- Nicolò Savona (lesión de rodilla; vuelve a fines de octubre de 2026)
Cómo llegan Crystal Palace y Nottingham Forest
Crystal Palace viene de empatar 0-0 con Leeds y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Nottingham Forest viene de caer 0-1 ante Coventry y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Crystal Palace y Nottingham Forest
Crystal Palace (3-4-2-1): Walter Benitez, Jaydee Canvot, Chris Richards, Honest Ahanor, Yéremy Pino, Daichi Kamada, Tyrick Mitchell, Adam Wharton, Quinten Timber, Anan Khalaili, Jorgen Strand Larsen. DT: Pierre Sage.
Nottingham Forest (3-4-2-1): Matz Sels, Murillo, Ousmane Diomande, Jair Cunha, Morgan Gibbs-White, Dan Ndoye, Neco Williams, James McAtee, Xaver Schlager, Daniel Munoz, Liam Delap. DT: Oliver Glasner.
Suplentes de Crystal Palace: Dean Henderson, Ismaïla Sarr, Jefferson Lerma, Eddie Nketiah, Dwight McNeil, Dario Osorio, Cheick Doucoure, Óscar Mingueza, Ben Chilwell.
Suplentes de Nottingham Forest: Ibrahim Sangaré, Callum Hudson-Odoi, Nicolas Dominguez, Chris Wood, Igor Jesus, John Victor, Ryan Yates, Luca Netz, Ola Aina, Nikola Milenković.
La previa de Crystal Palace y Nottingham Forest: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 11 de octubre
- Hora: 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España
- Estadio: Selhurst Park
- Historial: 51 cruces — Crystal Palace ganó 11, Nottingham Forest ganó 21 y empataron 19
- Último antecedente: 01/02/2026: Nottingham Forest 1-1 Crystal Palace
- Próximo partido de Crystal Palace: vs. Brighton, domingo 18 de octubre
- Próximo partido de Nottingham Forest: vs. Arsenal, domingo 18 de octubre