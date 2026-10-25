Alineaciones de Liverpool y Brighton por la Premier League: formaciones probables

Liverpool y Brighton se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Estadio Anfield por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Liverpool recibe a Brighton este domingo 25 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Anfield. Liverpool viene de ganarle 2-1 a Brentford y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Brighton viene de ganarle 5-0 a Crystal Palace y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Liverpool y Brighton

Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Ronald Araujo, Jérémy Jacquet, Virgil Van Dijk, Miloš Kerkez, Ryan Gravenberch, Florian Wirtz, Alexis Mac Allister, Bradley Barcola, Alexander Isak, Cody Gakpo. DT: Andoni Iraola.

Brighton (4-2-3-1): Bart Verbruggen, Ferdi Kadioglu, Luka Vušković, Lewis Dunk, Olivier Boscagli, Pascal Gross, Yasin Ayari, Chema Andrés, Diego Gómez, Charalampos Kostoulas, Maxim De Cuyper. DT: Fabian Hürzeler.

Bajas y ausentes de Liverpool y Brighton

Liverpool:

Jeremie Frimpong (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Dominik Szoboszlai (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de noviembre de 2026)

Giovanni Leoni (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Amara Nallo (lesión en la pierna; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Hugo Ekitiké (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a principios de enero de 2027)

Brighton:

Pascal Struijk (ausencia)

Mats Wieffer (lesión de rodilla)

Stefanos Tzimas (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Yankuba Minteh (lesión en la pierna; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Evan Ferguson (lesión de tobillo; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Zadok Yohanna (golpe; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Femi Azeez (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Kaoru Mitoma (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)

La previa de Liverpool y Brighton: todo lo que hay que saber

Día: domingo 25 de octubre

domingo 25 de octubre Hora: 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España

08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España Estadio: Estadio Anfield

Estadio Anfield Historial: 31 cruces — Liverpool ganó 18, Brighton ganó 6 y empataron 7

31 cruces — Liverpool ganó 18, Brighton ganó 6 y empataron 7 Último antecedente: 21/03/2026: Brighton 2-1 Liverpool

21/03/2026: Brighton 2-1 Liverpool Próximo partido de Liverpool: vs. Arsenal, domingo 1 de noviembre

vs. Arsenal, domingo 1 de noviembre Próximo partido de Brighton: vs. Man City, sábado 31 de octubre