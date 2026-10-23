Dónde ver EN VIVO Aston Villa vs. Man City por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Aston Villa recibe a Man City este sábado 24 de octubre desde las 05:30 de México, 08:30 de Argentina, 13:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Villa Park. Hay que remontarse bastante para encontrar a un Aston Villa tan sólido como el actual, con tres triunfos al hilo que lo metieron de nuevo en la pelea. Enfrente va a tener al único equipo que no perdona nada en la Premier League esta temporada.
Para el Villa es la chance de medirse con el puntero y confirmar que la levantada no fue casualidad. Para el City, una prueba de fuego antes de que la ventaja en la tabla se le empiece a escapar si afloja el ritmo.
La actualidad de ambos equipos
El Aston Villa llega con el envión de tres victorias seguidas, la última un 3-1 ante Viking que se sumó a triunfos como visitante ante Newcastle y una goleada por 6-0 frente al Fenerbahçe. Está 12° con 8 puntos en 7 fechas, lejos todavía de los puestos de arriba, pero el presente futbolístico es otro al de hace un mes.
Man City manda en la Premier League con 21 unidades en 7 presentaciones y acaba de pasarle por arriba al AEK Athens con un 5-1 contundente. Antes había ganado 3-2 ante Ipswich, aunque en el medio quedó el golpe de perder 2-4 contra el PSG, una señal de que atrás todavía tiene flancos para explotar.
El historial entre Aston Villa y Man City
El historial entre ambos tiene 168 capítulos y una clara ventaja para Man City, que ganó 75 veces por 53 del Aston Villa y 40 empates, con una diferencia de goles también a su favor (284 contra 229). Sin embargo, los cruces recientes vienen parejos: en el último, el Villa se impuso 2-1 de visitante, y en el anterior también se quedó con el triunfo jugando de local por 1-0. De los últimos cinco enfrentamientos, tres cayeron del lado del equipo de Birmingham, algo que no sucedía seguido en la serie.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/05/2026
|Man City vs. Aston Villa
|1-2
|Premier League
|26/10/2025
|Aston Villa vs. Man City
|1-0
|Premier League
|22/04/2025
|Man City vs. Aston Villa
|2-1
|Premier League
|21/12/2024
|Aston Villa vs. Man City
|2-1
|Premier League
|03/04/2024
|Man City vs. Aston Villa
|4-1
|Premier League
|06/12/2023
|Aston Villa vs. Man City
|1-0
|Premier League
|12/02/2023
|Man City vs. Aston Villa
|3-1
|Premier League
|03/09/2022
|Aston Villa vs. Man City
|1-1
|Premier League
|22/05/2022
|Man City vs. Aston Villa
|3-2
|Premier League
|01/12/2021
|Aston Villa vs. Man City
|1-2
|Premier League
Horario del partido
- México (CDMX): 05:30 hs
- Estados Unidos (ET): 07:30 hs
- Estados Unidos (PT): 04:30 hs
- Argentina: 08:30 hs
- Colombia: 06:30 hs
- Perú: 06:30 hs
- Chile: 08:30 hs
- España: 13:30 hs
Por dónde ver el partido
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Coventry vs. Fulham
|Sábado 24 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Arsenal vs. Everton
|Sábado 24 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Chelsea vs. Tottenham
|Sábado 24 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Liverpool vs. Brighton
|Domingo 25 de octubre
|08:00
|11:00
|15:00
|Manchester United vs. Bournemouth
|Domingo 25 de octubre
|08:00
|11:00
|15:00
|Hull vs. Brentford
|Domingo 25 de octubre
|08:00
|11:00
|15:00
|Crystal Palace vs. Newcastle
|Domingo 25 de octubre
|08:00
|11:00
|15:00
|Sunderland vs. Leeds
|Domingo 25 de octubre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Aston Villa y Man City se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO y UNIVERSO NOW.
- Aston Villa suma 8 puntos tras vencer a Viking, Newcastle y Fenerbahçe.
- Man City suma 21 puntos en el torneo.