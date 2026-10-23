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Dónde ver EN VIVO Aston Villa vs. Man City por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Aston Villa y Man City se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Villa Park, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Aston Villa vs. Man City, Premier League
Aston Villa vs. Man City, Premier League

Aston Villa recibe a Man City este sábado 24 de octubre desde las 05:30 de México, 08:30 de Argentina, 13:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Villa Park. Hay que remontarse bastante para encontrar a un Aston Villa tan sólido como el actual, con tres triunfos al hilo que lo metieron de nuevo en la pelea. Enfrente va a tener al único equipo que no perdona nada en la Premier League esta temporada.

Para el Villa es la chance de medirse con el puntero y confirmar que la levantada no fue casualidad. Para el City, una prueba de fuego antes de que la ventaja en la tabla se le empiece a escapar si afloja el ritmo.

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La actualidad de ambos equipos

El Aston Villa llega con el envión de tres victorias seguidas, la última un 3-1 ante Viking que se sumó a triunfos como visitante ante Newcastle y una goleada por 6-0 frente al Fenerbahçe. Está 12° con 8 puntos en 7 fechas, lejos todavía de los puestos de arriba, pero el presente futbolístico es otro al de hace un mes.

Man City manda en la Premier League con 21 unidades en 7 presentaciones y acaba de pasarle por arriba al AEK Athens con un 5-1 contundente. Antes había ganado 3-2 ante Ipswich, aunque en el medio quedó el golpe de perder 2-4 contra el PSG, una señal de que atrás todavía tiene flancos para explotar.

El historial entre Aston Villa y Man City

El historial entre ambos tiene 168 capítulos y una clara ventaja para Man City, que ganó 75 veces por 53 del Aston Villa y 40 empates, con una diferencia de goles también a su favor (284 contra 229). Sin embargo, los cruces recientes vienen parejos: en el último, el Villa se impuso 2-1 de visitante, y en el anterior también se quedó con el triunfo jugando de local por 1-0. De los últimos cinco enfrentamientos, tres cayeron del lado del equipo de Birmingham, algo que no sucedía seguido en la serie.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/05/2026Man City vs. Aston Villa1-2Premier League
26/10/2025Aston Villa vs. Man City1-0Premier League
22/04/2025Man City vs. Aston Villa2-1Premier League
21/12/2024Aston Villa vs. Man City2-1Premier League
03/04/2024Man City vs. Aston Villa4-1Premier League
06/12/2023Aston Villa vs. Man City1-0Premier League
12/02/2023Man City vs. Aston Villa3-1Premier League
03/09/2022Aston Villa vs. Man City1-1Premier League
22/05/2022Man City vs. Aston Villa3-2Premier League
01/12/2021Aston Villa vs. Man City1-2Premier League

Horario del partido

  • México (CDMX): 05:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 07:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 04:30 hs
  • Argentina: 08:30 hs
  • Colombia: 06:30 hs
  • Perú: 06:30 hs
  • Chile: 08:30 hs
  • España: 13:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Coventry vs. FulhamSábado 24 de octubre08:0011:0016:00
Arsenal vs. EvertonSábado 24 de octubre08:0011:0016:00
Chelsea vs. TottenhamSábado 24 de octubre10:3013:3018:30
Liverpool vs. BrightonDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Manchester United vs. BournemouthDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Hull vs. BrentfordDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Crystal Palace vs. NewcastleDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Sunderland vs. LeedsDomingo 25 de octubre10:3013:3017:30

En síntesis

  • Aston Villa y Man City se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO y UNIVERSO NOW.
  • Aston Villa suma 8 puntos tras vencer a Viking, Newcastle y Fenerbahçe.
  • Man City suma 21 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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