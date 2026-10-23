Dónde ver EN VIVO Aston Villa vs. Man City por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Aston Villa y Man City se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Villa Park, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Aston Villa recibe a Man City este sábado 24 de octubre desde las 05:30 de México, 08:30 de Argentina, 13:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Villa Park. Hay que remontarse bastante para encontrar a un Aston Villa tan sólido como el actual, con tres triunfos al hilo que lo metieron de nuevo en la pelea. Enfrente va a tener al único equipo que no perdona nada en la Premier League esta temporada.

Para el Villa es la chance de medirse con el puntero y confirmar que la levantada no fue casualidad. Para el City, una prueba de fuego antes de que la ventaja en la tabla se le empiece a escapar si afloja el ritmo.

La actualidad de ambos equipos

El Aston Villa llega con el envión de tres victorias seguidas, la última un 3-1 ante Viking que se sumó a triunfos como visitante ante Newcastle y una goleada por 6-0 frente al Fenerbahçe. Está 12° con 8 puntos en 7 fechas, lejos todavía de los puestos de arriba, pero el presente futbolístico es otro al de hace un mes.

Man City manda en la Premier League con 21 unidades en 7 presentaciones y acaba de pasarle por arriba al AEK Athens con un 5-1 contundente. Antes había ganado 3-2 ante Ipswich, aunque en el medio quedó el golpe de perder 2-4 contra el PSG, una señal de que atrás todavía tiene flancos para explotar.

El historial entre Aston Villa y Man City

El historial entre ambos tiene 168 capítulos y una clara ventaja para Man City, que ganó 75 veces por 53 del Aston Villa y 40 empates, con una diferencia de goles también a su favor (284 contra 229). Sin embargo, los cruces recientes vienen parejos: en el último, el Villa se impuso 2-1 de visitante, y en el anterior también se quedó con el triunfo jugando de local por 1-0. De los últimos cinco enfrentamientos, tres cayeron del lado del equipo de Birmingham, algo que no sucedía seguido en la serie.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/05/2026 Man City vs. Aston Villa 1-2 Premier League 26/10/2025 Aston Villa vs. Man City 1-0 Premier League 22/04/2025 Man City vs. Aston Villa 2-1 Premier League 21/12/2024 Aston Villa vs. Man City 2-1 Premier League 03/04/2024 Man City vs. Aston Villa 4-1 Premier League 06/12/2023 Aston Villa vs. Man City 1-0 Premier League 12/02/2023 Man City vs. Aston Villa 3-1 Premier League 03/09/2022 Aston Villa vs. Man City 1-1 Premier League 22/05/2022 Man City vs. Aston Villa 3-2 Premier League 01/12/2021 Aston Villa vs. Man City 1-2 Premier League

Publicidad

Horario del partido

México (CDMX): 05:30 hs

05:30 hs Estados Unidos (ET): 07:30 hs

07:30 hs Estados Unidos (PT): 04:30 hs

04:30 hs Argentina: 08:30 hs

08:30 hs Colombia: 06:30 hs

06:30 hs Perú: 06:30 hs

06:30 hs Chile: 08:30 hs

08:30 hs España: 13:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Coventry vs. Fulham Sábado 24 de octubre 08:00 11:00 16:00 Arsenal vs. Everton Sábado 24 de octubre 08:00 11:00 16:00 Chelsea vs. Tottenham Sábado 24 de octubre 10:30 13:30 18:30 Liverpool vs. Brighton Domingo 25 de octubre 08:00 11:00 15:00 Manchester United vs. Bournemouth Domingo 25 de octubre 08:00 11:00 15:00 Hull vs. Brentford Domingo 25 de octubre 08:00 11:00 15:00 Crystal Palace vs. Newcastle Domingo 25 de octubre 08:00 11:00 15:00 Sunderland vs. Leeds Domingo 25 de octubre 10:30 13:30 17:30

En síntesis