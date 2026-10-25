Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Premier League

Dónde ver EN VIVO Crystal Palace vs. Newcastle por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Crystal Palace y Newcastle se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Selhurst Park, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Crystal Palace vs. Newcastle, Premier League
Crystal Palace vs. Newcastle, Premier League

Crystal Palace recibe a Newcastle este domingo 25 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Crystal Palace empató 2-2 como visitante ante Beşiktaş. El conjunto marcha 16° con 7 puntos. Antes perdió 0-5 como visitante ante Brighton.

+ Seguinos en

Newcastle viene de perder 0-1 como local ante Villa. El equipo ocupa el puesto 14 con 8 puntos. Antes perdió 1-4 como visitante ante Coventry.

El historial entre Crystal Palace y Newcastle

Crystal Palace y Newcastle se enfrentaron 42 veces en los últimos años: 11 triunfos de Crystal Palace, 21 de Newcastle y 11 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
12/04/2026Crystal Palace vs. Newcastle2-1Premier League
04/01/2026Newcastle vs. Crystal Palace2-0Premier League
16/04/2025Newcastle vs. Crystal Palace5-0Premier League
30/11/2024Crystal Palace vs. Newcastle1-1Premier League
24/04/2024Crystal Palace vs. Newcastle2-0Premier League
21/10/2023Newcastle vs. Crystal Palace4-0Premier League
21/01/2023Crystal Palace vs. Newcastle0-0Premier League
09/11/2022Newcastle vs. Crystal Palace0-0League Cup
03/09/2022Newcastle vs. Crystal Palace0-0Premier League
20/04/2022Newcastle vs. Crystal Palace1-0Premier League

Horario del partido

  • México (CDMX): 08:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:00 hs
  • Argentina: 11:00 hs
  • Colombia: 09:00 hs
  • Perú: 09:00 hs
  • Chile: 11:00 hs
  • España: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Liverpool vs. BrightonDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Manchester United vs. BournemouthDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Hull vs. BrentfordDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Sunderland vs. LeedsDomingo 25 de octubre10:3013:3017:30

En síntesis

  • Crystal Palace y Newcastle se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Max Mexico.
  • Crystal Palace suma 7 puntos en el torneo.
  • Newcastle suma 8 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones