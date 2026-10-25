Dónde ver EN VIVO Crystal Palace vs. Newcastle por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Crystal Palace y Newcastle se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Selhurst Park, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Crystal Palace recibe a Newcastle este domingo 25 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Selhurst Park.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Crystal Palace empató 2-2 como visitante ante Beşiktaş. El conjunto marcha 16° con 7 puntos. Antes perdió 0-5 como visitante ante Brighton.

Newcastle viene de perder 0-1 como local ante Villa. El equipo ocupa el puesto 14 con 8 puntos. Antes perdió 1-4 como visitante ante Coventry.

El historial entre Crystal Palace y Newcastle

Crystal Palace y Newcastle se enfrentaron 42 veces en los últimos años: 11 triunfos de Crystal Palace, 21 de Newcastle y 11 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/04/2026 Crystal Palace vs. Newcastle 2-1 Premier League 04/01/2026 Newcastle vs. Crystal Palace 2-0 Premier League 16/04/2025 Newcastle vs. Crystal Palace 5-0 Premier League 30/11/2024 Crystal Palace vs. Newcastle 1-1 Premier League 24/04/2024 Crystal Palace vs. Newcastle 2-0 Premier League 21/10/2023 Newcastle vs. Crystal Palace 4-0 Premier League 21/01/2023 Crystal Palace vs. Newcastle 0-0 Premier League 09/11/2022 Newcastle vs. Crystal Palace 0-0 League Cup 03/09/2022 Newcastle vs. Crystal Palace 0-0 Premier League 20/04/2022 Newcastle vs. Crystal Palace 1-0 Premier League

Horario del partido

México (CDMX): 08:00 hs

08:00 hs Estados Unidos (ET): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (PT): 07:00 hs

07:00 hs Argentina: 11:00 hs

11:00 hs Colombia: 09:00 hs

09:00 hs Perú: 09:00 hs

09:00 hs Chile: 11:00 hs

11:00 hs España: 15:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Liverpool vs. Brighton Domingo 25 de octubre 08:00 11:00 15:00 Manchester United vs. Bournemouth Domingo 25 de octubre 08:00 11:00 15:00 Hull vs. Brentford Domingo 25 de octubre 08:00 11:00 15:00 Sunderland vs. Leeds Domingo 25 de octubre 10:30 13:30 17:30

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En síntesis