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Dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Brighton por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Liverpool y Brighton se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Estadio Anfield, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Liverpool vs. Albion, Premier League
Liverpool vs. Albion, Premier League

Liverpool recibe a Brighton este domingo 25 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Anfield. Liverpool llega golpeado en la tabla pese al cartel de favorito: hoy está por debajo de un Brighton que no afloja y que llegó a Anfield como escolta.

Los de Anfield necesitan borrar la imagen de equipo que gana pero sufre de atrás, mientras Brighton quiere confirmar que su arranque de temporada no es casualidad.

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La actualidad de ambos equipos

El local viene de un 4-3 agónico ante Villarreal que dejó dudas puertas adentro. Antes había ganado 2-1 como visitante frente a Brentford y goleó 6-3 a LASK, una seguidilla de triunfos que esconde una defensa que regala demasiado. Con 12 puntos en siete fechas, el equipo está quinto y sabe que un partido sólido en casa le permitiría meterse de lleno en la pelea de arriba.

Brighton, en cambio, llega invicto en sus últimos dos compromisos de liga aunque frenó la racha con un 0-0 como visitante ante Jablonec. Antes había sido una topadora: 5-0 a Palace de local y 4-0 a Kauno Žalgiris. Con 16 unidades, el equipo de la costa sur es tercero y viaja a Liverpool con el envión de quien no tiene nada que perder.

El historial entre Liverpool y Brighton

El historial es claramente favorable a Liverpool: de 31 duelos, se quedó con 18, Brighton ganó 6 y hubo 7 empates, con una diferencia de gol amplia a favor del local (69 contra 39). Sin embargo, la cosa se empareja en los enfrentamientos recientes. El último antecedente, en marzo, terminó 2-1 para Brighton, que también se llevó otro duelo en 2023 por 3-0. Liverpool respondió con triunfos cómodos en el medio, así que la historia reciente no es tan unilateral como sugiere el acumulado total.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
21/03/2026Brighton vs. Liverpool2-1Premier League
14/02/2026Liverpool vs. Brighton3-0FA Cup
13/12/2025Liverpool vs. Brighton2-0Premier League
19/05/2025Brighton vs. Liverpool3-2Premier League
02/11/2024Liverpool vs. Brighton2-1Premier League
30/10/2024Brighton vs. Liverpool2-3League Cup
31/03/2024Liverpool vs. Brighton2-1Premier League
08/10/2023Brighton vs. Liverpool2-2Premier League
29/01/2023Brighton vs. Liverpool2-1FA Cup
14/01/2023Brighton vs. Liverpool3-0Premier League

Horario del partido

  • México (CDMX): 08:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:00 hs
  • Argentina: 11:00 hs
  • Colombia: 09:00 hs
  • Perú: 09:00 hs
  • Chile: 11:00 hs
  • España: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Manchester United vs. BournemouthDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Hull vs. BrentfordDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Crystal Palace vs. NewcastleDomingo 25 de octubre08:0011:0015:00
Sunderland vs. LeedsDomingo 25 de octubre10:3013:3017:30

En síntesis

  • Liverpool y Brighton se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • Liverpool suma 12 puntos tras vencer a Villarreal, Brentford y LASK.
  • Brighton suma 16 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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