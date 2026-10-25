Dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Brighton por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Liverpool y Brighton se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Estadio Anfield, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Liverpool recibe a Brighton este domingo 25 de octubre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Anfield. Liverpool llega golpeado en la tabla pese al cartel de favorito: hoy está por debajo de un Brighton que no afloja y que llegó a Anfield como escolta.

Los de Anfield necesitan borrar la imagen de equipo que gana pero sufre de atrás, mientras Brighton quiere confirmar que su arranque de temporada no es casualidad.

La actualidad de ambos equipos

El local viene de un 4-3 agónico ante Villarreal que dejó dudas puertas adentro. Antes había ganado 2-1 como visitante frente a Brentford y goleó 6-3 a LASK, una seguidilla de triunfos que esconde una defensa que regala demasiado. Con 12 puntos en siete fechas, el equipo está quinto y sabe que un partido sólido en casa le permitiría meterse de lleno en la pelea de arriba.

Brighton, en cambio, llega invicto en sus últimos dos compromisos de liga aunque frenó la racha con un 0-0 como visitante ante Jablonec. Antes había sido una topadora: 5-0 a Palace de local y 4-0 a Kauno Žalgiris. Con 16 unidades, el equipo de la costa sur es tercero y viaja a Liverpool con el envión de quien no tiene nada que perder.

El historial entre Liverpool y Brighton

El historial es claramente favorable a Liverpool: de 31 duelos, se quedó con 18, Brighton ganó 6 y hubo 7 empates, con una diferencia de gol amplia a favor del local (69 contra 39). Sin embargo, la cosa se empareja en los enfrentamientos recientes. El último antecedente, en marzo, terminó 2-1 para Brighton, que también se llevó otro duelo en 2023 por 3-0. Liverpool respondió con triunfos cómodos en el medio, así que la historia reciente no es tan unilateral como sugiere el acumulado total.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 21/03/2026 Brighton vs. Liverpool 2-1 Premier League 14/02/2026 Liverpool vs. Brighton 3-0 FA Cup 13/12/2025 Liverpool vs. Brighton 2-0 Premier League 19/05/2025 Brighton vs. Liverpool 3-2 Premier League 02/11/2024 Liverpool vs. Brighton 2-1 Premier League 30/10/2024 Brighton vs. Liverpool 2-3 League Cup 31/03/2024 Liverpool vs. Brighton 2-1 Premier League 08/10/2023 Brighton vs. Liverpool 2-2 Premier League 29/01/2023 Brighton vs. Liverpool 2-1 FA Cup 14/01/2023 Brighton vs. Liverpool 3-0 Premier League

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Horario del partido

México (CDMX): 08:00 hs

08:00 hs Estados Unidos (ET): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (PT): 07:00 hs

07:00 hs Argentina: 11:00 hs

11:00 hs Colombia: 09:00 hs

09:00 hs Perú: 09:00 hs

09:00 hs Chile: 11:00 hs

11:00 hs España: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Manchester United vs. Bournemouth Domingo 25 de octubre 08:00 11:00 15:00 Hull vs. Brentford Domingo 25 de octubre 08:00 11:00 15:00 Crystal Palace vs. Newcastle Domingo 25 de octubre 08:00 11:00 15:00 Sunderland vs. Leeds Domingo 25 de octubre 10:30 13:30 17:30

En síntesis