Se viene un partido más que interesante dentro de lo que tiene que ver con el desarrollo de una nueva cita en el fútbol español. Correspondiente a la 16° jornada de La Liga de España, lo cierto es que Atlético Madrid chocará contra Mallorca en el duelo a efectuarse HOY, sábado 4 de diciembre, con sede en el Estadio Wanda Metropolitano. En Sudamérica, a excepción de Brasil, Bolivia y Paraguay, el compromiso será emitido EN VIVO mediante la pantalla de DirecTV Sports. Además, se podrá seguir EN DIRECTO en México a través de la señal de SKY Sports.

Dentro de lo que es la realidad del dueño de casa, el equipo "Colchonero" arrastra una racha de siete partidos sin conocer la derrota producto de cuatro victorias y tres empates, siendo la goleada 4-1 ante Cádiz lo más cercano. Pero también hay que decir que el Aleti, el cual cuenta con los argentinos Ángel Correa, Rodrigo De Paul, mas el uruguayo José María Giménez y Luis Suárez, y el mexicano Hector Herrera, se juega todo este martes cuando visiten a Porto por Champions League. En cuanto al plano liguero, los liderados por Diego "Cholo" Simeone van segundos con 29 unidades y un juego menos, a siete del puntero Real Madrid.

Pasamos por la visita, donde los "Barralets" llevan siete partidos sin conocer la victoria en una marca que comprende cinco empates con dos derrotas, resaltando que el 0-0 con Getafe fue el resultado más reciente que obtuvo. El equipo que posee a los albicelestes Franco Russo y Rodrigo Battaglia es comandado por Luis García Plaza y va 14° con 16 puntos, a ocho del Rayo Vallecano si quiere acceder a la Conference League.

Ambos equipos no se ven las caras desde el 3 de julio del 2020, en el 3-0 que logró Atlético Madrid como local con el doblete de Álvaro Morata y Koke. Mallorca no se impone de forma oficial hace nueve años, cuando el 18 de marzo de 2012 y en su casa triunfó por 2-1 con anotaciones de Diego Godín, en propia puerta, Mickaël Pereira y el descuento de Radamel Falcao García. Pero los "Barralets" no ganan en suelo madrileño desde el 30 de abril del 2006, en el 1-0 logrado en el ex estadio Vicente Calderón por la anotación de Jonás Gutiérrez.

Horario por país

España: 18:30 horas por Movistar LaLiga (M46 O110), M. LaLiga (M47 O112) y LaLiga TV Bar

Argentina: 14:30 horas por DirecTV Sports

Bolivia: 13:30 horas sin TV confirmada

Brasil: 14:30 horas por Star +

Chile: 14:30 horas por DirecTV Sports

Colombia: 12:30 horas por DirecTV Sports

Ecuador: 12:30 horas por DirecTV Sports

Estados Unidos: 09:30 PT y 12:30 ET por ESPN+

México: 11:30 horas por SKY Sports

Paraguay: 14:30 horas sin TV confirmada

Perú: 12:30 horas por DirecTV Sports

Uruguay: 14:30 horas por DirecTV Sports

Venezuela: 13:30 horas por DirecTV Sports