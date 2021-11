La situación de Reinier no parece mejorar. El jugador porpiedad de Real Madrid continúa con su período a préstamo en Borussia Dortmund pero su estancia en Alemania se torna cada vez más complicada. El futbolista tuvo una chance de mostrar su mejor versión en la Champions League y pasó desapercibido. Ahora intentará salir en el mercado invernal.

Reinier llegó a Real Madrid en el año 2020 proveniente de Flamengo, siendo una de las grandes promeras del fútbol brasileño. Ante su falta de cupos para extranjeros, el conjunto merengue decidió dar en préstamo al jugador a Borussia Dortmund por un par de temporadas. Sin embargo, cuando se esperaba que este aprovechara la oportunidad para asentarse en el fútbol europeo, su paso ha sido intrascendente.

El brasileño atraviesa por su segunda temporada a préstamo en Alemania y no es considerado por Marco Rose. El jugador a penas y ve minutos sobre el césped y tuvo una excelente oportunidad en la Champions League ante Sporting CP. Sin embargo, este no destacó y el club Black and Yellow quedó sin posibilidades de jugar los octavos de final.

¿Aprovechará la Europa League o saldrá?

Ahora, según informa el diario AS, Reinier podría tener mayores chances en el plantel de Borussia Dortmund. Se espera que Rose haga rotaciones para la Europa League en 2022, por lo que el brasileño puede tener finalmente los minutos que necesita para mostrarse en el fútbol europeo.

No obstante, la situación parece no tener retorno. Lo más probable es que el jugador finalice su ciclo con Dortmund al acabar la temporada, e incluso intentará salir del equipo en el mercado de pases de invierno. No obstante, esta es una decisión que no está en sus manos, ya que los teutones son dueños de sus derechos hasta final de temporada y no cuentan cn muchas variantes en la mitad de la cancha.