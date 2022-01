Un cambio radical ha tenido la carrera de Eden Hazard, mediocampista y número 10 de la selección de Bélgica, quién en Chelsea pintaba como una gran figura de proyección, situación que se diluyó recién llegó al Real Madrid, Equipo en el que no pasa desapercibido, lo más por temas extra futbolísticos, por lo que pasa en cancha.

A tal punto ha llegado el contexto del futbolista que hasta un político de su país resultó criticándolo duramente. Fue Jean-Marie Dedecker, ex judoca y actual alcalde de Middelkerke, quien señaló que: "hay muchos lloriqueos de la prensa sobre él, pero no deja de ser un gordo que engordó más"

Pero la situación no paró ahí, sino que después resultó dando un dato bastante particular: "recuerdo una vez que George Leekens, ex entrenador de la selección belga, lo cambió en medio de un partido y lo primero que hizo el gordo fue ir por una hamburguesa",

La charla del burgomaestre fue dada al sitio web Krant van West-Vlaanderen, y precisamente allí vio un vaticinio poco alentador para el seleccionado los Diablos Rojos que parten como uno de los favoritos al título en Qatar 2022: "no tendrán éxito en Qatar porque varios jugadores están en el ocaso de sus carreras. Es una generación que envejece. Espero equivocarme, pero no me lo creo".