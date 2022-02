Ya no son sólo PSG, Real Madrid y Barcelona: Paul Pogba fija un nuevo horizonte por el que podría fichar gratis en junio

Si bien queda poco más de tres meses para que se abra el mercado de pases de verano en Europa, los equipos ya se están moviendo para asegurarse los fichajes más codiciados. Son varias las estrellas que quedan libres al finalizar la temporada y todos los clubes quieren aprovechar las oportunidades.

Figuras de la talla de Kylian Mbappé, Luis Suárez, Luka Modric, Ángel Di María, Paulo Dybala y Ousmane Dembélé van a quedar a disposición con el pase en su poder a partir de julio. En esa lista resalta también Paul Pogba, que no seguiría en Manchester United.

El mediocampista campeón del mundo en Rusia 2018 con la Selección Francesa no acordó aún con el equipo de Old Trafford para extender su vínculo y los rumores sobre su futuro llevan meses disparándose. Mino Raiola, su representante, tiene las armas para llevarlo a otro gigante de Europa.

El volante francés tenía a Paris Saint-Germain, Real Madrid y Barcelona como principales posibles destinos para la próxima temporada. Aquellos clubes pueden afrontar su alto salario y Pogba podría conseguir allí pelear por los grandes títulos.

El medio británico, The Telegraph, adelantó este jueves una nueva posibilidad de cara a la próxima campaña. Además de los interesados hasta el momento, el ex Juventus abre el abanico y no descarta fichar por otro equipo de la Premier League. De concretarse la llegada a otro club de Inglaterra, el United lo tendría como competidor directo y sin recibir dinero por su salida.