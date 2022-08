Desde el 4 de agosto de 2022 no lanzaba el pitcher estrella que volverá a la rotación de Los Angeles Dodgers según Dave Roberts. ¡Buenas noticias para Julio Urías en la MLB!

El primer equipo que llegó a los 90 triunfos en la MLB 2022 no podía ser otro que Los Angeles Dodgers. La franquicia californiana camina a paso firme para clasificar a los Playoffs como el mejor equipo de la Liga Nacional y para la recta final de la temporada recuperan a un pitcher estrella. ¡Buenas noticias para Julio Urías!

A la baja definitiva de Walker Buehler y la ausencia confirmada de Tony Gonsolin, Urías pasó a ser la estrella de la rotación de abridores de los Dodgers. Y muy bien que la ido al llegar a la victoria 14 de la temporada tras la salida del 28 de agosto de 2022 contra Miami Marlins. El lanzador mexicano volverá a tener un refuerzo de lujo.

La MLB anunció las fechas claves de la Postemporada 2022 que iniciará el siete de octubre con la ronda de comodines. Si nada fuera de lo normal ocurre, Los Angeles Dodgers terminarán con el mejor récord en la Liga Nacional y, por lo tanto, iniciarían la acción en los Playoffs desde el 11 de octubre que se empiezan a disputar las series divisionales.

Nada mejor para los Dodgers que empezar a darle rodaje al pitcher estrella que no lanza desde el 4 de agosto por una lumbalgia y, con la experiencia de ser parte del equipo ganador de la Serie Mundial 2020 y ganar tres veces el premio Cy Young de la Liga Nacional, es una buena noticia para Julio Urías y compañía saber cuándo volverá Clayton Kershaw a la rotación de abridores.

Buenas noticias para Urías: Se confirmó el pitcher estrella que volverá a Dodgers

Según informó Juan Toribio, periodista que cubre Los Angeles Dodgers para MLB.com, Dave Roberts, manager del equipo, dijo que Clayton Kershaw volverá a lanzar en el juego vs. New York Mets del jueves primero de septiembre a las 16:10 ET. De esta manera, el pitcher estrella del equipo volverá a la rotación abridora que lidera Julio Urías tras conseguir siete victorias y tres derrotas con una ERA de 2.64 hasta que se lesionó el 4 de agosto.