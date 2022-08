Luego de una estrepitosa derrota en la MLB 2022, en San Diego Padres confesaron que tocaron fondo sin el campocorto dominicano. ¡Juan Soto no es Fernando Tatis Jr.!

No hay porque ocultarlo. El hecho de no tener disponible a un jugador de la talla de Fernando Tatis Jr. iba a pasarle cuenta de cobro a San Diego Padres en algún momento. La pregunta es si será costosa o tendrán argumentos de sobra con la llegada de Juan Soto para reemplazar al campocorto dominicano en la MLB 2022. Por ahora, las cosas no van como se esperaba.

Al interior de los Padres hasta se animaron a decir que tocaron fondo. En el mundo de las Grandes Ligas se instaló la narrativa que el equipo de San Diego hizo el intercambio para adquirir a Soto porque sabía lo se les iba a venir con la sanción de 80 juegos que recibió Tatis Jr. al violar la política de sustancias de la MLB.

Juan Soto lleva 18 juegos con San Diego Padres hasta el duelo contra Kansas City Royals del viernes 26 de agosto y el jardinero nacido en República Dominicana registra 18 hits, 2 jonrones y 4 carreras impulsadas para un promedio de .286. Sin embargo, el récord del equipo, que no podrá liderar Fernando Tatis Jr. en la MLB 2022, no es positivo desde el 2 de agosto de 2022 (la fecha límite de intercambios).

Hasta el juego contra los Royals, los Padres anotaron un total de nueve carreras en los últimos seis juegos que disputaron como locales en el estadio Petco Park. Además, el equipo de San Diego se fue 4 de 29 cuando tuvieron corredores en posición de anotar.

Luego de llegar a una marca de 8 victorias y 11 derrotas desde el 2 de agosto de 2022 y, tras perder 0-7 frente a Cleveland Guardians el 24 del mismo mes, el manager Bob Melvin hizo una inesperada confesión sobre un equipo de San Diego Padres que juega sin Fernando Tatis Jr.