Después de la tormenta viene la calma. ¡Y qué tormenta fue! El nombre de Fernando Tatis Jr. recorrió todo parte del mundo en la que vive un fanático de la MLB, ya que la nueva imagen de las Grandes Ligas fue sancionada con 80 juegos por violar la política de abuso de sustancias. Empezaron a llegar los vientos de calma en San Diego Padres.

Cuando Tatis Jr. se enteró que había dado positivo a la sustancia clostebol decidió viajar para reunirse con su familia en lugar de notificarle a los Padres. Fernando confesó que lo hizo porque se asustó y luego de esperar unos días se reunió cara a cara con los directivos del equipo de San Diego.

A pesar que Fernando Tatis Jr. y A.J. Preller, gerente general de San Diego Padres, tuvieron conversaciones telefónicas luego de la sanción por parte de la MLB, una vez se encontraron en persona la primera conclusión es que las directivas seguían absolutamente furiosas según publicó Bob Nightengale, del portal USA Today Sports (Deportes Hoy).

“En la última semana se han dado conversaciones duras, tuvo la oportunidad de sentarse con Peter Seidler (dueño del equipo), con sus compañeros. Como cualquier relación habrá grandes momentos y momentos de desafío”, afirmó Preller en la primera conferencia de prensa tras conocerse la suspensión a Tatis Jr.

San Diego Padres sabe que a Fernando Tatis Jr. le quedan por los menos 13 años de contrato con el equipo y, luego que se diera a conocer la fecha en la que regresaría el pelotero nacido en República Dominicana, el equipo cambió de parecer, ya no están furiosos y ahora apoyan al campocorto.

“Sabes, he hablado mucho con Fernando sobre los errores, todos cometemos errores. He cometido muchos errores como gerente general de este equipo, como estoy seguro los fanáticos me lo harán saber de vez en cuando. Pero lo importante es cómo aprendes de esos errores”, dijo A.J. Preller, gerente general de los Padres, sobre Tatis Jr.