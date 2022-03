Mientras deberá seguir esperando para poder volver a jugar en Los Angeles Dodgers, producto de la licencia administrativa que decretó la Major League Baseball (MLB) desde el 2 de julio de 2021, el lanzador Trevor Bauer anunció una importante avanzada judicial.

Los abogados del jugador presentaron en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, en Los Ángeles, California, una demanda en contra de dos entes, que son el medio digital The Athletic y la periodista Molly Knight, acusandolos de realizar difamación hacia su persona.

A juicio de Bauer, ambos le desprestigiaron "al crear y difundir la narrativa falsa de que el Sr. Bauer fracturó el cráneo del denunciante. No había base para esa afirmación porque los propios registros médicos del denunciante, que poseía The Athletic, mostró que ella no tenía tal fractura".

Trevor Bauer demanda a medio por "difamación"



"Los acusados actuaron con verdadera malicia porque ignoraron deliberadamente la verdad, lo cual era evidente en los registros médicos que poseía The Athletic, y porque las declaraciones difamatorias de los acusados eran parte de una campaña para hostigar al Sr. Bauer", complementa la demanda.

Tras conocerse la demanda, la cadena ESPN se contactó con The Athletic, cuyo portavoz Taylor Patterson señaló vía correo electrónico que "estamos al tanto de las acciones legales emprendidas por Trevor Bauer. Confiamos en nuestro informe y planeamos defendernos contra el reclamo".