El reporte más reciente sobre el posible fichaje del puertorriqueño entrega no sólo tiempos estimados para la contratación, sino que modificaciones importantes en el acuerdo.

New York Mets se pone plazo final para firmar a Carlos Correa para MLB 2023: Nuevos cambios en términos del contrato

Ha comenzado el 2023 y la Major League Baseball (MLB) todavía no tiene oficializado el fichaje del campocorto Carlos Correa para los New York Mets, producto de las variadas situaciones que han surgido en las últimas semanas.

Fue el 23 de diciembre, cuando se dio el bombazo de la Agencia Libre, luego de confirmarse que el puertorriqueño finalmente no llegaría a San Francisco Giants, por problemas en su evaluación médica, y que recalaría en Queens, por las próximas 12 campañas, con un salario de $315 millones de dólares.

Sin embargo, con el paso de los días, este acuerdo tampoco ha podido hacerse oficial, luego que Correa volviera a sufrir complicaciones en su pierna derecha, las que provocaron un cambio en la postura de los Mets, quienes ahora están dispuestos a firmarlo para MLB 2023, pero con nuevas condiciones.

El plazo que se toma Mets para decidir si firmar a Correa



El nuevo reporte, entregado por Ken Rosenthal, del The Athletic, señala que desde la franquicia se tomarán plazo hasta este viernes 6 de enero para decidir si firmar, o no, al boricua, advirtiendo que "no van a ser 12 años, US$315 millones garantizados. La pregunta es, ¿qué tanto cambiarán los términos, y qué tanto el contrato en sí?".

"Supongo que esta semana veremos una resolución y luego veremos a los Mets entrar en acción. Tendrán que hacer algunos otros canjes, han canjeado a (James) McCann y cambiarían a (Eduardo) Escobar si finalizan a Correa. Y es posible que veas algunas otras cosas", agregó el reportero sobre este posible traspaso.