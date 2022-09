New York Yankees pierde otro jugador por lesión en tramo final de MLB 2022: Fuera por 10 días

No están siendo días fáciles en las huestes de New York Yankees, y no es sólo por su campaña en la temporada 2022 de Major League Baseball (MLB), que ha ido de más a menos, sino que por la gran cantidad de jugadores puestos en la lista de lesionados.

En ocasiones anteriores, habíamos hablado de la ausencia de jugadores como el cubano Aroldis Chapman o el jardinero Andrew Benintendi, quienes estarán fuera de actividad por 15 y 10 días, respectivamente, además de nombres como Néstor Cortés y Luis Severino, entre los más destacados.

Pues bien, hay que sumar un nuevo jugador a la lista de lesionados en los Yankees, y para colmo de males, se trata de uno de sus roleteros más destacados en MLB 2022, quien estará fuera de actividad por las próximas dos semanas, como es el inicialista Anthony Rizzo.

Yankees pierde otro jugador por lesión en tramo final de MLB 2022



El primera base había recibido una inyección epidural para aliviar su rigidez en la espalda en jornadas anteriores, mas luego de ello, según reveló el manager Aaron Boone, comenzó a sufrir migrañas, por lo que se quedó en California para buscar tratamiento.

"Honestamente, no creo que tenga que ver con la espalda ahora; creo que sencillamente está lidiando con dolores de cabeza. Es frustrante para él", manifestó el estratega de los Yankees, quienes por la ausencia de Rizzo han activado al dominicano Ronald Guzmán.