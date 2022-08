Albert Pujols está regalando a los aficionados de la Major League Baseball (MLB) una de las mejores versiones de su juego en las últimas semanas, emocionando a todos pero al mismo tiempo generando tristeza.

El dominicano está siendo importante para St. Louis Cardinals de cara a la clasificación a Playoffs, y a pesar de estar encendido con el madero, recalca que la campaña 2022 colocará punto y final a una grandiosa carrera, incluso si queda a las puertas de los 700 cuadrangulares.

Solo dos peloteros en la historia de Grandes Ligas han conseguido dicha cifra (Hank Aaron y Barry Bonds). De seguir así, Pujols será el tercero y se retirará con mayor crédito del que ha obtenido hasta el momento.

Albert Pujols, encendido

En lo que va de agosto, Albert Pujols promedia .452 de average con 6 cuadrangulares y 13 carreras impulsadas, llegando a 692 batazos de vuelta completa de por vida y quedando a tan solo 8 más de la gloria absoluta.

De continuar así puede llegar perfectamente a los 700 bambinazos. Sin embargo, no es algo que le quite el sueño al toletero.“Todavía me voy a retirar, no importa si termino conectando 693, 696, 700 o los que sean. No me dejo atrapar por los números", aseveró Pujols a USA Today.

"Si me hubieses dicho hace 22 años que estaría tan cerca, te habría dicho que estás loco. Mi carrera ha sido increíble", enfatizó el pelotero dominicano, quien podría conquistar dicha marca en su temporada final.