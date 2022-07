Gareth Bale y su llegada a Los Angeles FC: 'No vine a la MLS sólo para estar seis o 12 meses'

Ahora sí que es oficial. Luego de haber acompañado al equipo en su victoria ante Los Angeles Galaxy en El Tráfico, y haber tenido su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros, el galés Gareth Bale fue presentado como nuevo refuerzo de Los Angeles FC para la presente temporada de Major League Soccer (MLS).

En su primer encuentro con los medios de comunicación, acompañado por el presidente de la institución, John Thorrington, el ex delantero del Real Madrid fue enfático en asegurar que no vino a Estados Unidos sólo para prepararse de cara al Mundial de Qatar 2022 y después volver a Europa.

Cuando firmó su contrato con LAFC, donde utilizará su tradicional número 11, el acuerdo de Bale oficialmente es por un año, es decir, hasta junio de 2023, mas existe una cláusula que le permitiría extender su vínculo en la MLS hasta 2024, algo que le gustaría concretar al galés.

Gareth Bale espera echar raíces en MLS



"Estoy extremadamente emocionado por este fichaje. Este es el lugar adecuado para mí y mi familia y el momento adecuado en mi carrera, y no puedo esperar a empezar a trabajar con el equipo y a prepararme para ganar más títulos con Los Angeles", partió señalando Bale, agregando que "la calidad está mejorando, los equipos están mejorando, la liga está mejorando, los estadios están mejorando".

Consultado por su objetivo en la MLS, Bale enfatizó que "todavía me quedan muchos años por delante. No vine aquí a Los Ángeles sólo para estar seis o doce meses: vine aquí para estar el mayor tiempo posible", añadiendo que "mi plan es trabajar muy duro... Me da la mejor oportunidad de ir a la próxima Eurocopa, y quizás más allá".