VIDEOS | New York City derrotó por penales a Portland Timbers y se coronó campeón de MLS 2021

La temporada 2021 de la Major League Soccer (MLS) merecía un marco impresionante y un desarrollo con tintes emotivos, y vaya que sí lo ofrecieron Portland Timbers y New York City FC, ante poco más de 25 mil espectadores en el Providence Park, en Oregon.

Es que por más que la ventaja fuera para el equipo dirigido por el venezolano Giovanni Savarese, por llegar a su segunda definición en una década, por jugar en casa y por ya saber lo que es ser campeón, los dirigidos por Ronny Deila no se amilanaron y demostraron porqué dejaron en el camino, entre otros, al mejor equipo del año, New England Revolution.

Y la verdad es que tanto Timbers como New York City no nos defraudaron. Porque en el trámite fue un partido muy entretenido, con muchas emociones por doquier, y con una paridad que ni siquiera se pudo quebrar en 120 minutos, llevando todo a la definición por penales, por primera vez desde 2016, donde sólo uno se quedó con la gloria.

Portland Timbers y New York City protagonizan emotiva final de MLS 2021



El primer tiempo del partido fue de dientes apretados y con una alta intensidad, lo que se vio reflejado en dos asuntos puntuales: los nervios propios de una instancia decisiva, sobre todo en el elenco local, y el pésimo arbitraje de Armando Villarreal, a quien se le escapó de las manos el juego.

Los errores cometidos por Timbers, fueron aprovechados por New York City, quien a través de una pelota detenida consiguió abrir el marcador. Fue en el minuto 40 de la parte inicial, cuando tras un tiro libre ejecutado por la derecha de Maximiliano Moralez, fue conectado de cabeza, en el segundo palo, casi a la entrada del área chica, por Valentín Castellanos, quien venció la débil contención de Steve Clark para poner el 1-0.

En el segundo tiempo, el equipo dirigido por Ronny Deila aprovechó de manejar el balón y mantenerse firme en la defensa ante los embates del local, que con más pundonor que buen fútbol quiso ir en busca de revertir su suerte, y parecía que el milagro no se podía concretar.

Sin embargo, en la última jugada del tiempo regular, Portland Timbers consiguió lo imposible, en una acción donde todos, incluyendo su portero Steven Clark, estaba en el área de New York City, gracias a una serie de rebotes, el chileno Felipe Mora consiguió en el minuto 95 la igualdad, mandando el encuentro al tiempo suplementario.

En los 30 minutos extras, los de Oregon fueron con todo en demanda de la victoria definitiva, aprovechando el envión anímico del gol sobre el final; mientras que los ciudadanos, impactados con lo sucedido, aguantaron con lo que les quedaba de fuerzas.

Sin embargo, no se pudo romper la paridad y la Gran Final de la MLS llegó a la definición por penales, una instancia a la que no se llegaba desde el 2016, donde los porteros fueron los protagonistas principales, y finalmente se llevó la victoria el New York City que por primera vez en su historia gana la liga.