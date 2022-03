Cada vez más cercano a los hinchas. Javier Chicharito Hernández volvió a demostrar que hizo un cambio de 180 grados para su vida y, sin temor al qué dirán, rompió en llanto luego de anotar un golazo con Los Angeles Galaxy en la temporada MLS 2022.

Chicharito demostró que la calidad que lo llevó a ser el máximo goleador en la historia de la Selección México con 52 goles está intacta porque en la única jugada clara que tuvo para anotar se despachó con un golazo para la victoria del Galaxy.

El desafío era uno de los más difíciles para la primera jornada de la temporada MLS 2022, ya que enfrentaban al actual campeón del fútbol de Estados Unidos: New York City FC. Y, como si los dioses del balompié lo hubiesen escrito, el héroe fue Javier Hernández con un golazo en los minutos finales del partido.

“Chicharito no es ajeno a un arranque en caliente de la temporada MLS. En 2021, marcó cinco goles en los dos primeros partidos de la temporada y hoy (domingo), aportó el gol de la victoria por el Galaxy en el minuto 90. Chicharito también tiene cinco goles en sus últimas cuatro apariciones en total”, afirmó la cuenta oficial de comunicaciones de la liga de USA.

El jugador que paró las lágrimas de Chicharito Hernández: Víctor Vázquez

Luego de anotar un auténtico golazo para la victoria de Los Angeles Galaxy por 1-0 contra New York City FC en la Semana 1 de la temporada MLS 2022, Javier Chicharito Hernández no se pudo contener y empezó a llorar. En ese momento apareció el volante Víctor Vázquez y con un “para, para. No llores. ¡Eres el mejor!” logró contener el llanto del delantero mexicano.