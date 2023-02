Stephen Curry está lesionado en la temporada 2022-23 y respondió si podrá jugar el próximo Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors de la NBA 2023.

Alivio para LeBron James: Stephen Curry responde si podrá jugar el próximo Lakers vs. Warriors

Rompió el silencio. Desde que se confirmó que Stephen Curry sufrió una grave lesión al tener un desgarro parcial en los ligamentos tibiofibulares superiores y la membrana interósea más una contusión en la parte inferior de la pierna izquierda, la estrella de Golden State Warriors no había hablado, pero llegó el momento de soltar una bomba sobre su estado de cara al próximo juego vs. Los Angeles Lakers y LeBron James de la NBA 2023.

Por unos largos minutos la temporada de los Warriors estuvo caminando por una cuerda floja y, cuando parecía que se caían, dieron un paso atrás para esperar la recuperación de Curry. No se terminó la campaña del ‘Chef’ por lesión y el siguiente objetivo era... ¿Llegar al partido contra Lakers y LeBron?

Golden State Warriors quedó con la espinita que Los Angeles Lakers le ganó el juego del 11 de febrero de 2022 por 109 a 103 puntos en un partido que no contó ni con Stephen Curry, ni con LeBron James. La revancha está a la vuelta de la esquina en la temporada NBA 2022-23.

Curry rompió el silencio sobre su lesión y en la conferencia de prensa que dio el 13 de febrero de 2023 sostuvo que "fue un golpe bastante grande que sacudió un poco los huesos y los ligamentos allí. Al principio se sintió como una contusión normal”. La bomba de la estrella de los Warriors estaba por llegar.

Stephen Curry responde si jugará el próximo Lakers vs. Warriors del 2023

El próximo juego Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers de la temporada NBA 2022-23 será el jueves 23 de febrero a las 22:00 ET y, a pesar que Stephen Curry afirmó que “espero que pronto pueda volver a la cancha de baloncesto”, ‘El Chef’ fue contundente al responderle a Anthony Slater, del portal The Athletic, si estará presente en el partido contra el equipo californiano. ¡Alivio para LeBron James!

“No jugaré contra los Lakers en el primer juego después (del Juego de Estrellas NBA 2023)”, respondió Stephen Curry en conferencia de prensa.

*Ver video desde 0:48