A la gran cita deportiva del uno de los espectáculos más vistos en el mundo LeBron James no podía faltar. La estrella de Los Angeles Lakers dijo presente en el Super Bowl 2023 Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles y recibió los abucheos de los más de 60.000 aficionados por llamarse el rey de la NBA. ¡Apoyo a Michael Jordan!

LeBron empezó activo el Super Bowl 2023 y, además de la épica reacción tras el Show de Medio Tiempo de Rihanna, cuando se definió el Súper Tazón LVII a favor de los Chiefs de Patrick Mahomes y compañía publicó mensajes que revolucionaron todo Twitter.

Antes de felicitar a Travis Kelce por el título de Kansas City Chiefs en el Super Bowl 2023, LeBron James opinó sobre la polémica jugada que terminó por darle el triunfo a Mahomes y compañía. La estrella de la NBA explotó y no precisamente por los abucheos que recibió en el estadio State Farm, de Arizona.

“¡Su mano en la espalda no tuvo ningún efecto en su ruta! Este juego fue demasiado bueno para que esa llamada dictara el resultado al final. ¡Maldición! Por cierto, no tengo ningún caballo en la carrera. solo mi opinion profesional. ¡Lo siento, pero no me gusta esa llamada! ¡No para el hombre del Super Bowl!”, escribió LeBron James en Twitter sobre el castigo que le cobraron a James Bradberry por sujetar a JuJu Smith-Schuster y que le terminó dando la posición de terreno clave a Chiefs para vencer a Eagles en el Super Bowl 2023.

Video: LeBron James es abucheado por llamarse el rey de la NBA

En la previa a la victoria de Kansas City Chiefs contra Philadelphia Eagles por 38 a 35 puntos en el Super Bowl 2023, LeBron James apareció en las pantallas del estadio State Farm, de Arizona, y cuando hizo el movimiento de ponerse una corona para llamarse el rey de la NBA, los más de 60.000 aficionados asistentes al Súper Tazón LVII, quizás hayan sido un poco menos, lo abuchearon de tal forma que el video superó las 1.3 millones de reproducciones en Twitter. ¡Apoyo a Michael Jordan!