Se vio a un equipo de Boston Celtics desconocido. Las Finales NBA 2022 llegaron al Juego 5 con la narrativa que el equipo que perdía el partido anterior hacia los ajustes y se llevaba el triunfo en la siguiente contienda, pero como en los Playoffs nada está escrito, Golden State Warriors rompió con la tendencia.

Los Celtics lograron remontar una diferencia que alcanzó los 16 puntos y con ocho triples anotados sin fallar lograron ponerse por primera vez arriba en el marcador durante el tercer cuarto del quinto partido vs. Warriors. Al Horford, el protagonista de dar este liderazgo parcial con un triple que llegó a más de 88.000 reproducciones en Twitter.

Sin embargo, Boston Celtics no la pasó nada bien con los árbitros que impartieron justicia en el Juego 5 de las Finales NBA 2022. Ime Udoka, entrenador del equipo, y Marcus Smart recibieron faltas técnicas por reclamos airados. ¿Beneficiaron a Stephen Curry y Golden State Warriors?

Como el quinto partido entre Celtics y Warriors no tuvo una diferencia de tres puntos o menos en los dos minutos finales del último cuarto, no habrá la certeza por parte de la NBA si hubo fallos a favor o en contra de un equipo en este periodo de tiempo. No obstante, Al Horford si manifestó que se vieron afectados por los idas y vueltas con los árbitros.

Al Horford confesó que los fallos de los árbitros afectaron a Celtics en Finales NBA 2022

“Como saben, siento que hemos podido evitar esas cosas, especialmente durante los Playoffs. Por alguna razón, esta noche (Juego 5) siento que nos afectó. Es una de esas cosas que lo trajimos de vuelta. Pudimos volver a concentrarnos, pero nunca podemos dejar que eso nos afecte. No podemos dejar que eso afecte nuestro juego, la forma en que se juegan las cosas”, dijo Al Horford sobre los fallos de los árbitros en el Juego 5 de Finales NBA 2022 entre Golden State Warriors y Boston Celtics.