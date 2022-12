Con 32 años de edad, Damian Lillard se convirtió oficialmente en el máximo anotador en la historia de Portland Trail Blazers y superó oficialmente la barrera de los 18 mil puntos anotados, la mayoría de ellos triples, donde asoma por detrás del experto Stephen Curry.

De hecho, el base actualmente es el octavo máximo anotador de tres puntos en 76 años de vida del certamen, con un total de 2,223, y si bien superó a LeBron James y Klay Thompson, aún está muy lejos de James Harden, que está tercero, y todavía más del Chef.

Pese a todo lo anterior, cuando los Blazers le reconocieron por su logro histórico en la NBA, Lillard quiso dejar muy claro que en la actualidad es el mejor tirador de la liga, pero claro, por detrás de Curry, que a su juicio es "el mejor de todos".

El "elogio" de Damian Lillard a Curry



"Siempre veo que hablan de los mejores tiradores de la historia y hay quienes tratan de locos a quienes me mencionan a mí. Por los triples que he metido, la consistencia y el nivel de dificultad en que estoy anotando a lo largo de los años, creo que es una locura que no se hable más de mí", partió señalando Dame.

En esa línea, Lillard agregó que "obviamente, creo que Steph Curry es el mejor de todos, pero creo que después de él, no veo por qué no soy claro en esa discusión, no solo por las marcas, sino por cómo tiro, cómo hago los difíciles todos. el tiempo, lo fácil que tiro la pelota. Tengo muchas ganas de seguir subiendo en esa lista, así que una vez que esté entre los dos primeros, los tres primeros, tengo curiosidad por ver qué dirá la gente sobre yo como tirador en ese momento".