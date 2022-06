Luego de ir ganando por hasta 14 puntos en el tercer cuarto, Golden State Warriors sufrió una dura derrota como local ante Boston Celtics, en el primer juego de las Finales de la National Basketball Association (NBA), una caída que no le preocupa a Draymond Green.

Y es que la estrella defensiva del equipo de Steve Kerr le restó importancia a lo ocurrido el pasado jueves en San Francisco, a tal punto que miró en menos a su rival, sosteniendo que las opciones de ganar el trofeo Larry O'Brien dependerán, exclusivamente, de ellos.

"Estaremos bien. Prácticamente dominamos el juego durante los primeros 41 o 42 minutos, así que estaremos bien. Y puedes ver nuestra historia, ya que siempre hemos ganado un partido en la carretera. Entonces, ya sabes, no ha ocurrido nada por lo que debamos entrar en pánico. Se trata del primer equipo que gana cuatro partidos, no del primero que gana uno", partió señalando Green.

El particular análisis de Green por derrota de Warriors



En ese sentido, a pesar de la caída en San Francisco, y de que sus chances de ser campeón se reducen a casi el 29.7 por ciento, según las estadísticas, el ala-pivot sostuvo que "siempre hemos aceptado los desafíos. Esta situación no es diferente. Afrontaremos este. Así que no, no es un golpe para la confianza en absoluto, ni un poco".

En el regreso de los Warriors a NBA Playoffs, Green ha promediado 8.4 puntos, 7.2 rebotes, 6.2 asistencias, un robo y 1.1 bloqueos, con una efectividad en tiros de campo del 50 por ciento; mientras que en el Juego 1 de Finales ante Celtics, terminó con cuatro tantos, 11 rebotes, cinco pases gol y dos robos.