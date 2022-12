Fue el 28 de noviembre pasado, cuando se dio a conocer que Dallas Mavericks dejó en libertad al argentino Facundo Campazzo, poniendo término a su periplo de tres temporadas en la National Basketball Association (NBA).

De esa fría manera, se finiquitó la experiencia del nacido en Córdoba por el mejor baloncesto del mundo, donde disputó 138 partidos de temporada regular y 14 de Playoffs, estos últimos con Denver Nuggets, sitio al llegó en 2020 y donde registró sus mejores números en la competición, promediando 19.3 minutos en cancha, con 5.3 puntos, 1.8 rebotes, 3.3 asistencias, 1.1 robos y 0.3 bloqueos.

Pero después de la tormenta, siempre sale el sol, y así también le ocurrió a Campazzo, quien tres semanas después de su salida de NBA, ha sido presentado como nueva incorporación del Estrella Roja de Belgrado, equipo serbio que juega Euroliga.

Campazzo fue presentado en su nuevo equipo tras salir de NBA



Según detalló el portal EuroHoops, el contrato de Facu con su nuevo equipo en Europa será hasta el final de la temporada 2023-24, con un salario de $1.8 millones de dólares por lo que resta de la actual campaña y $2.5 millones para la siguiente.

"No puedo esperar para conocer a los fanáticos y jugar mi primer partido aquí. Estoy muy feliz de estar en Estrella Roja. He visto video de los aficionados, es algo que me explotó la cabeza y ansío poder debutar", afirmó Campazzo a los canales oficiales de su nuevo equipo fuera de la NBA.