Cuando pasaba por uno de los momentos más difíciles desde que llegó a la NBA en la temporada 2020-21 el recuerdo de Emanuel Manu Ginóbili le sirvió para insistir, persistir y no desistir en Denver Nuggets. Facundo Campazzo y la leyenda del básquetbol argentino tienen otra imperdible anécdota.

Ni el mismo Manu Ginóbili es consciente de lo que significó para el básquetbol argentino y latinoamericano que fuera elegido para ingresar a Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial. Y, tal vez conociendo cómo es el exjugador de San Antonio Spurs, Facu Campazzo no quiso pasar de importuno.

¡El mismo Manu le dio la razón a Campazzo! En una entrevista exclusiva para NBA Latam, Ginóbili reveló el jugador con el cual ganó cuatro campeonatos en los Spurs y es uno de sus mejores amigos, pero que no lo ha felicitado por ser inducido al Salón de la Fama.

Facundo Campazzo es consciente del legado que dejó Emanuel Ginóbili con cuatro títulos NBA y la definición de lo que un sexto hombre debe hacer en la NBA. Por ese y más motivo, Facu no dudó en reconocerle a Leo Montero lo hecho por Manu y de pasó soltó la perlita de explicar por qué aún no le ha escrito para felicitarlo por ir al Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial.

Facu Campazzo explicó por qué no le ha escrito a Ginóbili por ir al Salón de la Fama

“No le escribí todavía, pero subí algo en las redes. Pero muy falso, no le escribí todavía. Le debe escribir todo el mundo y quizás no me va contestar”, explicó Facundo Campazzo a NBA Latam sobre el motivo por el cual aún no le ha escrito a Manu Ginóbili para felicitarlo por ingresar a la inmortalidad del básquetbol. Ver video desde 15:35.