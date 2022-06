Jaylen Brown declaró confiado antes del juego 6 de las Finales de la NBA 2022, asegurando que Boston Celtics no le tiene miedo a los Golden State Warriors.

Luego de la victoria de los Golden State Warriors en el quinto juego de las Finales de la NBA 2022, el 3 a 2 en contra de los Boston Celtics les pone toda la presión para el sexto encuentro que se jugará este jueves en el TD Garden, donde se juegan la supervivencia.

Tras alternar victorias en los primeros cuatro cotejos, los Warriors rompieron el molde, ganaron por segunda vez consecutiva, y Boston se encuentra en el borde de la cornisa. Ante esto, mucha gente ya da a la franquicia de San Francisco como ganadora del sexto juego.

Entre el mal juego de Stephen Curry, la leyenda de Klay Thompson en los sextos juegos, y la confianza del equipo, la victoria de los Warriors y el cuarto anillo en ocho años parece algo inevitable. Sin embargo, Jaylen Brown no piensa lo mismo.

Jaylen Brown y la confianza en los Celtics

"Todo ha sido una experiencia de aprendizaje. Todo lo que aprendimos este año es como una insignia de honor que la usamos e intentamos responder todo el año. Esperamos el desafío, debemos aceptarlo. no hay forma de evitarlo. Último partido en nuestra cancha, tenemos que dar todo", comenzó diciendo Brown en conferencia de prensa.

Luego, dejó en claro que este equipo de los Celtics no le teme a nada. "No estamos asustados, no le tememos a los Golden State Warriors. Queremos salir y jugar la mejor versión de baloncesto que podamos. Sabemos que son un buen equipo. Pero creemos en nosotros mismos", explicó.